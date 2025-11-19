El pleno del Senado de la República inició el debate del dictamen a la minuta que expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece prisión de hasta 41.2 años a quienes cometan este delito.

Durante la sesión vespertina de este miércoles y luego de la dispensa de trámites, se prevé que el dictamen sea avalado por unanimidad y debido a unas 15 modificaciones sea devuelto a San Lázaro, donde se allanarán a los cambios.

Se contempla también una básica de 15 a 25 años de cárcel a quien cometa este delito. Se establece que por primera vez se establecerá penas homologadas en todo el país y que convierte la extorsión en un delito que se perseguirá de oficio.

Lee también Endurecen penalidad en el delito de extorsión

Entre las agravantes se establecen que cuando exista violencia, armas, disfraz de policía, entre otros, se suma entre 3 y 17 años más, alcanzando hasta 41.6 años de prisión. En el caso de los llamados montachoques se considerados modalidad agravada.

Cuando existan autoridades cómplices: hasta 20 años si no denuncian los delitos que conocen.

Hasta 30 años para autoridades que permitan extorsiones desde prisión y 12 años por ingresar celulares o dispositivos. Se prevé la destitución e inhabilitación para servidores públicos que participen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro