"Seguro los mandó la oposición": Noroña los responsabiliza del robo en su casa

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, responsabilizó a la oposición de haber enviado a los criminales que presuntamente robaron su casa.

“A mi casa entraron los amantes de lo ajeno, que seguro me lo mandó la oposición, están vinculados con el crimen organizado, están organizados con las pandillas, con los maleantes, es evidente que hacen todo para golpearnos, pero miren, como dice la canción, “el dinero no es la vida”, y todo lo que se llevaron fue vanidad, no se llevaron nada, aquí está mi integridad, aquí está mi compromiso, aquí está mi honestidad, aquí está mi amor al pueblo, así es que me hacen lo que el viento a Juárez, igualito”, declaró en el pleno de la Cámara de Diputados.

El legislador hasta retó a que le echen otro asalto.

“Pero que manden a menores asaltantes porque había piezas de arte, había libros, eran paniaguados porque vieron los libros y corrieron”, concluyó.

Con información de Enrique Gómez

