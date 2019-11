Guardia Nacional despliega 12 mil elementos en el país por fin de semana largo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, anunció el despliegue operativo de la Guardia Nacional en todo el país para este fin de semana largo e hizo recomendaciones preventivas para la población en general.

La dependencia federal, dijo que ya instruyó a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional reforzar la seguridad y proximidad social en todo el territorio nacional.

Mediante comunicado, la SSyPC, informó que con motivo del último fin de semana largo del año, por el “CIX Aniversario de la Revolución Mexicana”, desplegará 11 mil 904 elementos de la GN en todo el territorio mexicano, apoyados por 3 mil 776 vehículos.

El despliegue se llevará a cabo desde el primer minuto del sábado 16 de noviembre hasta las 24 horas del lunes 18.

Con este operativo, explicó, se busca salvaguardar la integridad y los bienes de las personas mediante acciones preventivas y de seguridad; verificación, inspección, vigilancia y auxilio.

Destacó que los efectivos federales tienen como misión priorizar la vigilancia y seguridad en aeropuertos, centrales camioneras, puertos y centros turísticos.

Asimismo en puntos fronterizos y en los 49 mil kilómetros de carreteras del país, además de brindar apoyo en casos de auxilio, evacuación y rescate.

La SSyPC consideró que para cumplir con esas tareas, la Guardia Nacional mantendrá los operativos institucionales de Cinturón, con el que se busca garantizar el uso del cinturón de seguridad por parte de conductores y pasajeros.

Operativo Carrusel, para fomentar el respeto a los límites de velocidad y Radar, que permite detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad permitidos.

También, agregó apoya, entre otros, con los programas: Caballero del Camino, de orientación vial, asistencia médica y ayuda a los usuarios de la red carretera.

Asimismo: Viajero Seguro, que consiste en revisiones aleatorias en centrales camioneras y Medicina Preventiva en el Transporte (30 D), con el que se revisa el estado físico de conductores y vehículos en general.

Para garantizar un viaje seguro la dependencia federal exhortó a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

· Revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje.

· Utilizar los paraderos seguros en sus escalas.

· Respetar las señales viales.

· No manejar cansado.

· Verificar que todos los tripulantes utilicen el cinturón de seguridad.

· No conducir en estado de ebriedad.

· Llevar a los menores de edad en los asientos traseros de los vehículos.

· Respetar los límites de velocidad.

· No rebasar por la derecha, ni por el acotamiento.

· En caso de detenerse, colocar reflejantes u objetos que llamen la atención de otros conductores.

· Utilizar lugares indicados para el descanso y no detenerse en sitios desolados.

· Tener buena visibilidad en el vehículo, con el fin de poder observar la carretera y a quienes transitan por ella.

La Guardia Nacional, también puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 088, que opera de forma gratuita a nivel nacional las 24 horas del día, los 365 días del año, así como la cuenta de Twitter @CEAC_SSPCMexico, donde se reciben denuncias, quejas y se brindan diversos servicios.

MAOT