Comisión de policías federales dialoga con coordinadora de la Guardia Nacional

Elementos de la Policía Federal que tomaron la base central de la corporación, en la alcaldía de Iztapalapa, dialogan con la integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, Patricia Trujillo Mariel.

Una comisión de más de 15 elementos ingresó a uno de los salones para manifestar sus demandas, mientras que afuera permanecen otros grupos de agentes, en medio de tensa calma.

Los elementos pertenecientes a la División de Fuerzas Federales y de Gendarmería presentaron un pliego petitorio de 11 puntos.

Piden respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal; respeto a la antigüedad laboral;respeto a las prestaciones laborales; devolución de la operativad de 9 mil 800 cada 25 días laborados; no ser evaluados por personal militar que no tiene conocimiento de la función policial;no perteneceremos al Ejército como lo han querido hacer; no vivir en cuarteles militares; sueldo quincenal debe ser de $15 mil pesos libre de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de 2019; sueldo base de 2 mil 300 debe desaparecer y el sueldo base debe ser de mil pesos quincenales; el polígrafo debe desaparecer con fecha 03-07-2019; horarios establecidos de trabajo conforme a la ley federal del trabajo; renuncia de todos los mandos a partir de comandantes de compañía hasta los directores.

Advierten que de no llegar a un acuerdo seguirán en pie de lucha y no se moverán hasta ser atendidos.

cg