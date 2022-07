Segunda vuelta electoral confronta a expertos

En el foro número dos del parlamento abierto sobre la reforma electoral, expertos se confrontaron en torno a la pertinencia de que exista una segunda vuelta electoral en México y recordaron la iniciativa en la materia surgida desde la bancada del PAN.

Durante el debate, denominado Segunda Vuelta de Elección de titulares de Poderes Ejecutivos y Legislativos, Arturo Romo Sobarzo, abogado por la Escuela Libre de Derecho con posgrado en Justicia Electoral, explicó que el ejercicio de la segunda vuelta o ronda prevé que el candidato ganador obtenga la victoria mediante mayoría absoluta, 50% más uno, o un porcentaje de votos que sea establecido a través de una reforma, y en caso de que no se cumpla uno de los supuestos pueda convocarse a una nueva elección.

Consideró que la segunda vuelta sí debe implementarse en México, pero “como una medida extraordinaria”, y propuso que la regla sea que haya una diferencia de votos de entre cinco a seis puntos porcentuales.

“Debe verse la segunda vuelta como un seguro de auto, todos lo tenemos, pero deseamos no usarlo, es preferente que no llegue ese incidente, pero es importante no dejar de tener ese seguro. Las propuestas del PAN me gustan; sin embargo, insisto, debe ser excepcional y activarse bajo ciertos aspectos, y yo propongo que sea una diferencia de seis puntos porcentuales, lo que permitiría que sólo si la diferencia es menos a ese porcentaje pueda haber segunda vuelta”, expuso.

En su oportunidad, Javier Rosiles Salas, doctor en Estudios Sociales con la especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aclaró que él no está de acuerdo con la imposición de la figura de segunda vuelta en México, y advirtió que la propuesta no está planteada por Morena porque sería un mecanismo que podría ayudar a la oposición a ganar la elección: “Es más, sería quizá el único mecanismo con el que la oposición podría ganarle a Morena en 2024. Estoy en contra de la segunda vuelta aplicada a México, (...) es un gasto innecesario, la reforma ha hablado de recortar el gasto a los partidos, de ser más austeros, y la segunda vuelta lo que genera es más gasto”, indicó.

Detalló que adicional al tema monetario, la segunda vuelta se implementa para dar mayor legitimidad al candidato ganador; sin embargo, sostuvo, la experiencia internacional es que no da esos resultados, y puso como ejemplo a Ecuador y Perú.