Segob y Sedena acaparan reflectores en los medios

Aprobados

Olga Sánchez Cordero

Que comparta

En campaña prometieron enterrar la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dejando más dudas que soluciones, AMLO, Sánchez Cordero y Alejandro Encinas dieron un informe sobre los avances de Ayotzinapa, este tema generó el 18% de su cobertura. Sánchez Cordero se reunió con el Frente Nacional Ni Una Menos que exige justicia por los feminicidios, este grupo mantiene tomada la CNDH y desconocen a Rosario Piedra. Lo que mal empieza, mal termina, ¿verdad, Ricardo Monreal? La secretaria negó que la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes viole los derechos humanos. Olga entregó en la Cámara de Diputados el segundo informe de gobierno y encabezó el sorteo del avión presidencial. Por fin logró deshacerse de Ricardo Peralta, el motivo: la austeridad. El senador Álvarez Icaza regaló una planta de marihuana a la secretaria y ella aseguró que la plantará en su casa, mejor que la comparta. En septiembre fue la mejor evaluada del gabinete.

Luis Cresencio Sandoval

Más presupuesto

El Srio. Sandoval está de manteles largos, en septiembre le tocó el desfile militar por la conmemoración del 16 de septiembre. Esta acción generó el 16% de su cobertura mediática. Estuvo presente en el informe del gobierno del presidente López Obrador. También presentaron los avances del aeropuerto en Santa Lucía, se comprometieron a entregarlo el 21 de marzo, ¿cumplirán en tiempo y forma? En Sonora, aseguraron 1200 kg de metanfetamina. Para cerrar con broche de oro, en Paseo de la Reforma, inauguraron la exposición “Ejército y Fuerza Aérea: La Gran Fuerza de México”. El presupuesto de la Sedena subió 19.7% respecto al año anterior. Muy contentos deben de estar en la Sedena.

Rafael Ojeda

Celebrando

El desfile militar por el aniversario 210º de la Independencia de México generó el 28% de la cobertura mediática. Presumieron su capacidad de tropas y armas para combatir al crimen. El secretario Ojeda, estuvo presente en el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. La Marina hizo un decomiso histórico al incautar 2.9 toneladas de cocaína en un barco en Quintana Roo. Por último, en Veracruz, el presidente López Obrador dijo que ya está todo listo para que la Marina se haga cargo de los puertos del país. La Marina también salió ganona, les subieron el presupuesto 5.7%. Septiembre siempre es un buen mes para las fuerzas armadas y este año no fue la excepción.

Esteban Moctezuma

¿Clases presenciales?

El secretario Moctezuma aseguró que es cuestión de semanas para que Campeche y Chiapas retomen las clases presenciales, pero que será decisión de cada estado, es decir, les aventó la bolita a los estados y no se quiso hacer responsable. Esta acción generó el 25% de su cobertura mediática. El programa “Aprende en Casa II” ha tenido gran audiencia, cerca de 32 millones de alumnos lo han sintonizado. David Caldero, presidente de Mexicanos Primero, se mostró preocupado por la desaparición del programa “Escuelas de tiempo completo”. El presupuesto de la SEP aumentó 3.6%. Las costumbres se vuelven leyes, en esta ocasión, la CNTE volvió a realizar bloqueos de vías férreas en Michoacán, ojalá alguien en el gobierno les pusiera un alto. Como consecuencia de la pandemia, la Unicef estima una alta deserción escolar en la escuela media. Sería interesante que el Srio. Moctezuma revelará esos datos.

Miguel Torruco

Por el Tren Maya

Más lana para el Tren Maya, esa parece haber sido la instrucción desde las altas esferas. La buena: les incrementaron el presupuesto 667% respecto al año anterior. La mala: la mayoría del presupuesto es para el Tren Maya. Este tema generó el 23% de la cobertura mediática. El Srio. Torruco inauguró el Tianguis Turístico de México de manera digital, acudieron 45 países y 227 expositores, dadas las condiciones, era la única opción. Duro recorte se llevó la secretaria pues le desaparecieron la Subsecretaría de Planeación y Política Turística. El que mucho apuesta, gana mucho o mucho pierde. El futuro de Torruco y Ramírez Pons está en juego.

Reprobados

Arturo Herrera

Tijeras

El secretario Herrera salió corriendo con tijeras y recortó el presupuesto a 6 de 19 secretarías y su secretaria no se salvó, le tocó recorte del 14%. Herrera entregó en la Cámara de Diputados el presupuesto del 2021. Esta acción generó el 34% de su cobertura mediática. Analistas entre ellos, Carlos Urzúa, exsecretario de SHCP del gobierno federal, criticó el presupuesto y lo describió como cuentas alegres por pronosticar un crecimiento de 4.6%. Veremos quién tiene razón, si el profesor o el alumno. Aseguraron que no habrá impuestos adicionales y el presidente AMLO firmó la reforma al sistema de pensiones; el CCE aplaudió esa acción. La ficha de oro de la SCHP, Santiago Nieto, generó el 10% de la cobertura de la secretaría. El Srio. Herrera comparecerá ante el Senado el 6 de octubre. Por primera vez en el año, el Srio. Herrera se ubica en el último lugar del estudio A.R.M.A., el entorno no le favorece.

Jorge Alcocer

Denunciado

Los muertos por coronavirus se le siguen acumulando a la dupla dinámica Alcocer y López-Gatell, septiembre cerró con un total de 77,000 defunciones. Este tema generó el 29% de la cobertura en medios. López-Gatell informó que Campeche es el primer estado en llegar al semáforo verde. Seis exsecretarios de salud, de las últimas tres administraciones, presentaron un plan de salud para tratar de mitigar la pandemia en México; Gatell descalificó la propuesta. Padres de niño que murió de cáncer denunciaron por homicidio a Jorge Alcocer, Zoe Robledo y López Obrador debido a que en el IMSS le negaron sus quimioterapias. Por último, Gatell negó que el gobierno mexicano vaya a comprar vacunas contra Covid-19 a menos que demuestren su eficacia, Ebrard ahí te hablan.

Marcelo Ebrard

Fuego amigo

Por primera vez en el año, el Srio. Ebrard se encuentra en el sótano del estudio A.R.M.A. Su tema más mediático fue el contacto que trató de establecer con seis posibles víctimas de esterilización mexicanas en centros migrantes de EE. UU., este evento generó el 15% de la cobertura mediática. La buena relación que Javier Corral tuvo con el gobierno federal está rota, y el mejor ejemplo es lo que está sucediendo en la presa La Boquilla. A través del mecanismo Covax, México tendrá acceso a 51.6 millones de dosis de vacuna contra covid-19. El subsecretario Seade, no llegó ni a primera base y quedó eliminado para dirigir la OMC. La guerra por la sucesión a la presidencia de Morena está fuerte. Claudia Sheinbaum, digo, Porfirio Muñoz Ledo acusó a Ebrard de corrupto y aseguró que si Mario Delgado gana la presidencia de Morena, Ebrard se convertirá en el presidente de facto. El canciller optó por la prudencia y no contestó los ataques. La sucesión presidencial ya comenzó.

Rocío Nahle

Inundada

Parece que la Sria. Nahle no quiere que la inversión en el sector energético rinda frutos. El mejor ejemplo es Sempra Energy, entiéndase Lenova, pues a pesar de haber invertido millones para importar gas, el permiso sigue sin ser aprobado por la Sener, lo que generó el 27% de su cobertura mediática. Fuertes lluvias se presentaron en Tabasco y como consecuencia se inundó la refinería Dos Bocas. La reacción de la Sria. Nahle es para enmarcarla, ya que declaró que se secaba en dos horas”. La secretaria es consciente de lo que está en juego ¿habrá engañado al presidente? Le quedan 19 meses para entregar la obra al 100%. Por último, Sener sufrió un recorte del 6.2%. Como casi todos los meses, Nahle tiene uno de los peores resultados mediáticos.

María Luisa Albores

Estrenando

La Semarnat parece ser la secretaría embrujada, ya que por tercera vez en lo que va del sexenio cambiaron de titular. La nueva secretaria pasó sin pena ni gloria por la Secretaría de Bienestar, sin embargo, Albores tiene un duro reto al encabezar la Semarnat. Su llegada generó el 52% de su cobertura mediática. Tonatiuh Herrera, hermano del secretario de SCHP, Arturo Herrera, fue nombrado subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental. Bien es sabido que a la secretaria no le gusta aparecer en los medios de comunicación, pues para su mala fortuna, es parte de su trabajo, su esfuerzo será “invisible” a la percepción pública de continuar con la misma política.