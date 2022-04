Segob llama a acabar con la "pereza institucional" para resolver desapariciones de mujeres

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un urgente llamado a los gobiernos estatales y municipales a dejar a un lado los celos y la pereza institucional, y trabajar de manera conjunta con el gobierno federal para atender de manera eficiente la grave crisis de desaparición de mujeres que registra el país.

Al encabezar el Segundo Encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, advirtió que la situación que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país exige que desde las instituciones del Estado se actúe para garantizar la seguridad y tranquilidad de este sector de la población.

“Aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional, más allá de que podamos tener visiones distintas de cómo enfrentar los distintos problemas de violencia e inseguridad en el país, este fenómeno nos exige al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y los municipios, a la Fiscalía General y las fiscalías de los Estados y al Poder Judicial a trabajar de manera conjunta.

“Este delito no hace distinción de partidos, no hace distinción de gobiernos, trasciende el ámbito de la responsabilidad exclusiva de alguno de los órdenes de Gobierno y es importante que actuemos de manera conjunta, más aún cuando se registra la desaparición de 9 mujeres todos los días, y esto no puede postergarse”, enfatizó.

Encinas hizo un exhorto a lograr un consenso para que los criterios mínimos para que la elaboración y actualización del Protocolo Alba pueda prosperar adecuadamente.

“Este es un trabajo que lleva ya tiempo discutiéndose y ha contado con el apoyo de ONU Mujeres, pero particularmente con la experiencia de las comisiones locales de búsqueda, las de las fiscalías de los estados, los gobiernos de los estados y el gobierno federal, y que consideramos que puede ser un paso muy importante para consolidar el protocolo y cumplir con este deber, para que esta crisis que hoy enfrentamos en materia de niñas o adolescentes y mujeres adultas desaparecidas pueda revertirse y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que toda aquella mujer que camine por la calle lo haga con tranquilidad”, subrayó Alejandro Encinas.

El subsecretario de Gobernación remarcó que las autoridades y la sociedad también deben trabajar “para que esas niñas y esas mujeres no tengan miedo de regresar a su casa, donde también tenemos gravísimos problemas de violencia en todo el país”.

