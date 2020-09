Al asegurar que en México no se produce fentanilo, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional (Sedena), advirtió de la rentabilidad de esta droga, debido a que mientras por un kilogramo de marihuana se pagan 80 dólares (mil 698 pesos), por el fentanilo se pagan 400 mil dólares (8 millones 394 mil pesos).

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional detalló que en lo que va el año se han decomisado mil 40 kilogramos frente a los 361 que hubo el año pasado, es decir, un aumento de 465%.

El general informó que en México no se han asegurado laboratorios de fentanilo, sino que hemos asegurado laboratorios donde se hacen las tabletas.

"No se produce fentanilo aquí en nuestro país, aquí llega el producto, la materia prima, el polvo y aquí se produce en la tableta pero no se produce el fentanilo. Hasta la fecha no hay ninguna evidencia sobre el establecimiento de un laboratorio para la producción de esta droga en el país.”

Detalló que el fentanilo es un analgésico opioide de origen sintético 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína.

“Es sumamente adictivo por la potencia que tiene, requiere de una mínima inversión, un corto tiempo para su elaboración, altas ganancias en comparación con otras drogas, es fácil de ocultar y se mezcla con otras tipo de drogas por las presentaciones que puede tener”.

Señaló que se tienen identificadas cinco rutas internacionales del tráfico del fentanilo y en México llega por medio de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

“El movimiento del fentalino va hacia el norte. Sinaloa es una ruta importante de generación de tabletas de fentanilo”.

Mientras que Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional (GN), informó que hasta el día de hoy se tienen casi 100 mil efectivos como fuerza operativa e indicó que en 2020 se tiene la meta de construir 79 cuarteles.

Detalló que aún se cuenta con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) que han sido desplegados en ayuda a la Guardia Nacional.

“Se tiene 96 mil 567 efectivos como fuerza operativa. Se han desplegado 85% de los elementos que significan 82 mil 81 y en apoyo a operativos 14 mil”.

En Palacio Nacional, el titular de la Guardia Nacional señaló que mil 200 elementos de la Sedena se han desplegado para apoyar a la Guardia Nacional, los cuales están desplegados principalmente en la Ciudad de México, mientras que la Semar ha apoyado a la Guardia Nacional con 231 marinos, principalmente en los puertos.

Indicó que la meta de la Guardia Nacional en 2020 es el reclutamiento de 21 mil 170 elementos, y en donde se lleva un avance del 67% (14 mil 148) y resta un 33% (7 mil 22).

Detalló que de los 14 mil 148 reclutados, 11 mil 726 son hombres y 2 mil 422 son mujeres.

