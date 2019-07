“Se ve nervioso y tiene razón de estarlo”, dice Calderón sobre Arturo Herrera

El expresidente Felipe Calderón apoyó la designación de Arturo Herrera, nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, destacó que se “ve nervioso y tiene razón de estarlo”.

Por ello, pidió apoyar al nuevo secretario de Estado y, en particular, solicitó, que el presidente Andrés Manuel López Obrador “lo haga”.

A través de su cuenta de Twitter, lamentó la salida de Carlos Urzúa a la dependencia.



Lamento mucho lo que está sucediendo en el gobierno. La salida del Secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo all nuevo Secretario Herrera. Se ve nervioso y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el presidente @lopezobrador_ lo haga.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 9 de julio de 2019