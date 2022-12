Se unen voces para exigir cesen ataques a periodistas

Organizaciones defensoras de periodistas y de derechos humanos, políticos y comunicadores condenaron el atentado con arma de fuego contra Ciro Gómez Leyva, la noche del jueves cuando se dirigía a su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón.

En un contexto en el que México es considerado uno de los peores países para ejercer el periodismo, la reprobación pública por el ataque fue unánime.

El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, dijo que lo ocurrido a Gómez Leyva, que investiga la fiscalía capitalina, se enmarca en una espiral de violencia ascendente contra la prensa en el país, que parece no tener fin.

“Desafortunadamente, no es un caso extraño, no es un caso único, lo atípico de lo sucedido en contra de Ciro es que no habíamos registrado un intento de homicidio en muchos años, desde el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, en 2015, en la Ciudad de México”.

Además, alertó, tampoco había pasado que un periodista con mucha proyección pública pudiera ser blanco de este tipo de ataques. “A lo largo de estos años, hemos documentado que por lo general los periodistas que sufren estas agresiones son de lugares apartados, en situaciones muy adversas, no necesariamente de la capital del país”.

Al condenar “enérgicamente” el atentado contra Gómez Leyva, Amnistía Internacional exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los hechos y que cesen los ataques y las descalificaciones contra la prensa.

En un mensaje, señaló que ejercer el periodismo en México se ha convertido en una de las actividades más peligrosas.

En el ambiente de la política y del periodismo, la condena fue total y se hizo patente en las redes sociales.

El expresidente Felipe Calderón expresó: “Mi solidaridad con @CiroGomezL. ¡Basta ya del clima de linchamiento promovido desde el gobierno contra prensa y opositores, que exacerba a fanáticos o criminales!”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida por Rosario Piedra Ibarra, condenó el ataque y solicitó medidas cautelares para proteger la integridad física del periodista.

Llamó a las autoridades competentes a realizar una indagatoria diligente que permita esclarecer los hechos y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

La politóloga Denise Dresser hizo un llamado a parar las agresiones contra los comunicadores. A través de sus redes sociales, refirió que en las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido mencionada 75 veces, que “se han traducido en violencia en las redes y en las calles”.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, indicó: “Repudiamos la agresión sufrida por el periodista Ciro Gómez Leyva. Se debe garantizar la seguridad de todas las personas periodistas en México, que es de primordial importancia para el ejercicio de la democracia y la libertad de expresión”, expresó.

El periodista Joaquín López-Dóriga comento: “Ciro, querido. Qué bueno que estés bien, qué tristeza y rabia que lo hayan intentado. La agresión en tu contra nos agrede y nos indigna a todos. También nos preocupa. Te abrazo con cariño y solidaridad”.

Integrantes de la Cuarta Transformación, como el canciller Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; Ricardo Monreal; el líder de Morena, Mario Delgado, y el realizador Epigmenio Ibarra se solidarizaron con el periodista.