Zumpango, Méx.— Sol, Tierna, Sara, TJ, Consejera, Ambicioso, Kai, Cachivache y Cabrio forman parte de los 18 caninos que acudieron a labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio.

Ayer, Cabrio recibió una condecoración, junto a dos integrantes del Agrupamiento Yumare, por rescatar con vida a una mujer y a su hijo de nueve años, quienes permanecieron por varios días en un edificio de 12 pisos colapsado.

Con temperaturas que alcanzaron los 40 grados, entre escombros, vigas y tuberías dañadas, los binomios caninos y 264 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) también rescataron 92 cuerpos y dos perros con vida. Brindaron 2 mil consultas médicas y cuatro médicos militares realizaron la intervención quirúrgica a un soldado venezolano en un hospital móvil.

En agradecimiento, la presidenta venezolana encargada, Delcy Rodríguez, envió a la cachorra Laika como símbolo de amistad entre ambas naciones, mientras que dos binomios caninos más serán capacitados por especialistas en labores de búsqueda y rescate de la Sedena, y después de seis meses serán integrados al Sistema de Protección Civil venezolano.

Desde los cuatro meses de edad comienza el adiestramiento y socialización entre canes adultos para que a través de la imitación empiecen a seguir sus patrones y ordenamientos.

En la siguiente fase se presentan a los elementos que integrarán los binomios y se capacitan en actividades de búsqueda y rescate.

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Luego de 15 días de trabajo en Venezuela, los rescatistas y médicos regresaron a México y continuarán su capacitación.

“Están muy motivados, están muy contentos, porque no hay mejor satisfacción que llevar esperanza y prácticamente fue lo que llevamos, independientemente del adiestramiento, el desgaste físico, fue esperanza lo que se llevó al pueblo venezolano que está devastado por estos siniestros”, comentó el coronel Burgos, comandante del Batallón de Atención de Emergencias de la Sedena.

Durante una recepción en la Base Aérea Militar 1 de Santa Lucía, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo entrega de condecoraciones al valor heroico, mérito militar, distinción militar y de desempeño por ayuda humanitaria al Agrupamiento Yumare “por su destacada actuación y profesionalismo” durante el apoyo brindado a la población afectada por los sismos en territorio venezolano. Los reconocimientos se hicieron extensivos a los canes que participaron en las labores de rescate.

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Al declarar que dicha misión honra el nombre de la patria, la Mandataria externó su agradecimiento al gobierno y al pueblo de Venezuela “por el cariño” hacia las Fuerzas Armadas.

“Su misión fue también un mensaje para el mundo: un mensaje de que la cooperación entre las naciones sigue siendo posible, de que la paz se construye con actos concretos de solidaridad, de que la justicia también significa proteger la vida humana y de que el amor al prójimo continúa siendo uno de los valores más poderosos que puede ofrecer la humanidad”, declaró la Presidenta.

Stella Marina Lugo Betancourt, embajadora de Venezuela en México, agradeció el apoyo brindado a su país en medio de la devastación por los sismos.

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“Traigo la gratitud de un pueblo entero que me ha prestado su voz para venir hasta aquí; mirarlos a los ojos y decirles, con toda la solemnidad y con toda la ternura de nuestra alma, que ustedes se han convertido en un altar de solidaridad que da impulso a la vida. Han logrado con su humanidad y con su vocación de servicio, desdibujar la frontera para convertirnos en uno, en una antes de esta tragedia”, pronunció la diplomática.

El general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, reconoció al Agrupamiento Yumare por “cumplir con honor la misión de llevar ayuda y brindar apoyo en la búsqueda y rescate de personas afectadas por los devastadores sismos”.

“Con su retorno, nos recuerdan que la grandeza de las naciones no sólo se mide por su capacidad para superar sus propios desafíos, sino también por su carácter solidario, fraterno y humanista, con lo que se responde a las necesidades de ayuda exterior en los momentos de mayor adversidad”, indicó.

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Resaltó un puente logístico que realizó la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército mediante ocho vuelos en los que se transportaron 13 toneladas de insumos médicos, 20 toneladas de víveres, y ocho plantas generadoras de energía eléctrica industriales con tecnología fotovoltaica y de combustible.

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