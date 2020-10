“Salí negativo”, dice AMLO sobre la prueba de Covid-19 que se hace todos los martes

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que salió negativo en la prueba de Covid-19 que se practicó ayer por la mañana en Palacio Nacional.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo expresó: “salí bien es decir negativo, en la noche me informaron mi resultado, me dan un trato especial, lo reconozco, porque por mis labores en caso de que saliera positivo me tendría que preparar para mandar un mensaje y no podría venir aquí”.

El presidente López Obrador llamó a seguirse cuidando, mantener la sana distancia, el aseo personal y cuidar la alimentación, sobre todo, los productos industrializados que más afectan.

Además recomendó hacer ejercicio. “Ayer comenzó la Serie Mundial, no es para estarlo viendo, hay que ir a macanear, todos los deportes, el caminar eso ayuda mucho”.

