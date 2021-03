Cada día que paso en la cárcel de Santa Martha me estoy muriendo; no quiere privilegios sino el mismo trato que se ha dado a otros exfuncionarios acusados en casos de corrupción, señaló la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, durante la audiencia intermedia en el Reclusorio, el pasado viernes 26 de febrero.

En un audio que presentó Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, la exfuncionaria señala que quiere “cancha pareja” y el mismo trato de "gente que fue trasladada en helicóptero a un hospital sin pisar la cárcel”, sin dar el nombre del titular de Pemex, Emilio Lozoya.

En el audio se escucha a la exsecretaria señalar que ningún funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) la ha visitado para el criterio de oportunidad.

“Nadie me visitó en el Penal del Santa Martha Acatitla; nadie me ha dicho a mí, Rosario Robles, una propuesta. Me extraña enormemente las posturas que aquí se han señalado, no solo por los casos que son públicos, que todos conocemos, de gente que fue trasladada en helicóptero a un hospital sin pisar la cárcel, quien está en la misma causa conmigo y no ha pisado ni un minuto la cárcel porque se le dio ese criterio de oportunidad.

“Me mandaron a Santa Martha por una licencia falsa, que la inventaron; me han obstaculizado en todo momento el poder cambiar mi medida cautelar, el que ahora pueda acceder el criterio de oportunidad como sí han accedido otras partes”, dijo.

Robles señaló que no entiende porque hablan de reparación de daño, por cinco mil 500 millones de pesos, si nunca se encontró un elemento que dijera que tenía que repararlo.

“Se dice que yo tengo que reparar un daño cuando de lo que se me acusa es un delito que además está lo de sobreseimiento, eso no lo podemos olvidar y hay una instancia que debe de resolver, yo quería, por la afectación económica, familiar y de salud, porque cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo.

“No quiero un privilegio, todo el tiempo se ha hablado de cancha pareja... la Auditoría Superior de la Federación nunca pidió un procedimiento resarcitorio con relación con mi personal... Se utiliza a la Auditoría cuando se le descalifica públicamente como lo estamos viendo en esto días”, dijo.

Pacto Patriarcal

Rosario Robles afirmó que no tiene ningún problema en seguir el proceso porque está “absolutamente convencida” de su inocencia; afirmó que la desigualdad en el caso muestra que no se ha podido romper con el pacto patriarcial.

“Sí quiero dejar muy claro ese trato desigual, profundamente discriminatorio, la única mujer que está en la cárcel. Este si es el pacto que no han podido romper, no pueden romper el pacto patriarcal porque forman parte de ese pacto y me da pena que mujeres puedan ser expresión de esa política patriarcal, de esa discriminación.

“Soy la única, hoy por hoy, que año y medio después está en la cárcel, señor Juez. Soy la única que ha tenido que padecer esta situación”, se escucha en el audio.

Audiencia de Rosario Robles

El pasado 26 de febrero, por acuerdo de las partes, el juez de Control del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar, determinó diferir la audiencia del caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para el 26 de marzo a las 10 de la mañana, tiempo en el que la defensa presentará una propuesta a la FGR para llegar a un acuerdo.

Durante la audiencia, que duró dos horas, la Fiscalía General de la República reiteró su postura de no acuerdo porque Robles Berlanga se niega al pago de 5 mil 500 millones de pesos, que es el total del daño ocasionado por la "Estafa Maestra".

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, que informó del desarrollo de la audiencia en el Reclusorio Sur, la Auditoría Superior de la Federación se presentó inflexible a condonar la reparación del daño.

En tanto que la defensa señaló que la reparación del daño no procede por el delito que se acusa, porque es de resultado formal, sin embargo, dijo, hará una nueva propuesta a la fiscalía.

