Ricardo Monreal reitera llamado a frenar guerra sucia previo a elecciones del 5 de junio

En vísperas de las elecciones del 5 de junio en seis estados del país, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reiteró su rechazo a la guerra sucia como método para ganar elecciones.

En entrevista el coordinador de Morena consideró que los abanderados y los partidos políticos tienen que usar la inteligencia y la razón y no el insulto y la diatriba e inistió en hacer “un llamado a todos los partidos a serenarnos y a permitir que la gente decida en su voto popular”.

En este sentido, Ricardo Monreal se pronunció por aplicar la ley contra quienes han filtrado conversaciones telefónicas para denostar al opositor como en el caso de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y del líder del PRI, Alejandro Moreno, pues la ley tiene que actuar, dijo, contra quien sea.

“Eso es la ley. Nadie puede estar exceptuado de su aplicación”, afirmó.



Recordó que cuando fue opositor, desde 1997 fue espiado, perseguido y grabado ilegalmente.

Contra mí, añadió, se inventaron denuncias y delitos; y yo deseo que no pase esto ahora que está gobernando la cuarta transformación. No me gusta el clima de polarización que estamos viviendo”, señaló.

Finalmente, Monreal Ávila reiteró su preocupación por Tamaulipas, Aguascalientes y Durango por lo cerrado que serán los resultados y pidió a las autoridades que se ponga especial atención en estas zonas para que la gente acuda a emitir su voto con toda libertad.

