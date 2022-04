El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó su satisfacción y alegría por la jornada de revocación de mandato que se llevó a cabo ayer domingo, así como por su resultado.

“Yo estoy muy satisfecho, el INE sí está satisfecho, yo estoy hasta contento”, exclamó.

Consejeras y consejeros electorales dieron una conferencia de prensa esta tarde, horas antes de que se lleve a cabo la sesión de Consejo General del INE para cerrar −en lo que corresponde a esta institución− la jornada del ejercicio de revocación de mandato.

Hasta las 14:00 horas de este lunes, el cómputo de actas de la revocación de mandato ha contabilizado 57 mil 423 actas, de 57 mil 448. Ello ha arrojado una participación de 17.77% de participación ciudadana a nivel nacional, es decir, 170 mil 422 votos.

De los sufragios que se tienen contabilizados hasta ahora, el 8.18% (13 mil 945) han sido por la decisión de que el Presidente de la República deje su encargo; 89.71% (152 mil 888) pide que se quede al frente de la administración federal y 2.1% (3 mil 589) sufragios nulos.

“Resultó todo un éxito. Son datos duros. Desde el INE somos muy respetuosos de la voluntad ciudadana. A la ciudadanía se le respeta desde el INE”, destacó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

El funcionario electoral subrayó que para ser el primer ejercicio de participación ciudadana, en materia de revocación de mandato, se tuvo una participación muy alta.

“Son muy buenas noticias. Escuchaba yo al presidente (…) me da mucho gusto que el presidente esté contento con los resultados”, subrayó.

Córdova comentó que a pesar de las restricciones que tuvo el INE desde la Cámara de Diputados y el Gobierno Federal, pues no se les otorgaron los recursos necesarios para la revocación de mandato, no se escondieron casillas y todas las personas registradas en la Lista Nominal tuvieron la posibilidad de acudir a la casilla correspondiente y encontrar una papeleta para votar.

“Quien quiso votar votó. Hay que desmontar esa narrativa de que la elección de revocación de mandato tuvo un boicot de parte del INE, es falso, el boicot fue de quien no dio el dinero”, subrayó.

Lorenzo Córdova comentó que si hubo un alto número de personas que decidieron no votar, fue “quizá” por no querer convalidar un ejercicio con funcionarios que violaron la ley.

Abstensionismo no fue por falta de casillas: Murayama

Desde el INE se defendió que la disminución de casillas no fue la razón por la cual hubo un gran abstencionismo en el ejercicio de revocación de mandato.

El consejero electoral, Ciro Murayama hizo referencia al señalamiento que hiciera el presidente López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“En El Triunfo (Macuspana, Tabasco) hubo un total de tres casillas: una básica y dos contiguas. La casilla se ubicó a 15 kilómetros de donde se instaló en 2021. ¿Eso impidió la participación? Venturosamente no, dos mil 802 personas votaron ahí, 61.99% de votación.

“Donde la gente quiso votar, votó. En el pueblo del presidente, seis de cada 10 electores pudieron sufragar”, puntualizó Murayama.



jabf