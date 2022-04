La consulta de revocación de mandato fue un instrumento de demagogia que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener y presumir su aprobación, pero no fortaleció a la democracia mexicana y sí fue utilizado por el mandatario para golpear al INE y preparar el terreno para una eventual reforma electoral, advirtieron observadores internacionales, al presentar el informe de la Misión Delian Proyect sobre el ejercicio del pasado 10 de abril.

En conferencia de prensa, Armand Peschard, observador electoral internacional y Asociado Senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington D.C, se dijo extrañado de que la convocatoria a la consulta de revocación de mandato la hizo el presidente y su partido y no la sociedad civil o la oposición.

“Uno no puede presumir, por un lado, del alto nivel de aprobación que tiene como Presidente y al mismo tiempo, promover una Revocación de Mandato, y al mismo tiempo acotar el presupuesto del INE por 75 por ciento de lo que el INE sometió como su propuesta presupuestal”, resaltó.

Enfatizó que “la demagogia realmente es evidente, realmente lo que es el proceso de revocación de mandato fue realmente un instrumento de demagogia (del Presidente) para sostener su aprobación y para mí que esa factura es muy alta para el pueblo mexicano”.



Dijo que si realmente al Presidente le importa una democracia participativa, la inconsistencia de la retórica es que un Presidente con un alto nivel de aprobación, es un Presidente que al fin del día no aprueba el presupuesto necesario para llevar a cabo un proceso de revocación que cumpla los altos estándares del INE “y, posteriormente ataca al INE porque no tienen los recursos para armar la estructura que se requiere para un ejercicio electoral como lo fue en cuanto a la instrumentación, la Revocación de Mandato a nivel nacional”, lo cual dijo, está fuera de toda lógica.

Por su parte, el presidente del Consejo de Asesores del Proyecto Delian, Jean-Pierre Kingsley, se mostró sorprendido de los ataques personales del presidente Lopez Obrador hacia el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y los demás consejeros electorales, a quienes se les señaló injustamente como si fueran la oposición al gobierno, cuando en realidad se les recortó el presupuesto en forma injusta.

“Nosotros observamos: El INE no fue la oposición, el INE hizo todo lo que pudo dentro de sus limitaciones presupuestarias a los cuales fue obligada para llegar a los mexicanos por diferentes medios para decirles que esto, como lo dice la ley que ellos lo tienen que hacer, informarle al pueblo mexicano que esto es lo que estaba ocurriendo”.

El experto electoral lamentó que el gobierno haya preparado una especie de coartada para culpar al INE de los resultados negativos de la consulta, lo que señaló, es antiético y no tiene lógica.

“Definitivamente nuestro organismo llegó a esta conclusión, es que se dijo, que si no se llevaba al umbral del 40 por ciento el culpable era el INE, pero ya sabían que el 30 por ciento de las encuestas no se podían establecer y la Presidencia permitió que esto pasara y, de hecho, quería que esto pasara.

"Si hubiera llegado a ese 40 por ciento, de pura casualidad y el Presidente hubiese sido revocado, el INE hubiese sido atacado y culpado por esto, porque se hubiera dicho que el INE no hizo su trabajo de manera correcta. Y, desde nuestra perspectiva, se preparó el terreno para una reforma electoral”, subrayó.

Lee también: Ambientalistas reprochan a AMLO cancelar reunión; lo invitan a visitar Tramo 5 del Tren Maya

Sostuvo que México no necesita ni quiere un organismo electoral que sea elegido por el pueblo, que sus miembros sean elegidos por el pueblo “y lo que el gobierno pretende es tratar de erosionar la confianza que tienen los mexicanos sobre el INE y la confianza es lo que promueve y mantiene a una democracia electoral”.

Jean-Pierre Kingsley afirmó que “esta es una pelea muy injusta, porque desde nuestro punto de vista esto lo inició y perpetró el gobierno durante toda la Revocación de Mandato, pero desde antes”, porque le quitó presupuesto al INE justo antes de la consulta y “eso no se hace”, pues se le tiene que dar tiempo para hacer los ajustes necesarios y el organismo electoral tiene que hacer que un tercero independiente pueda revisar ese presupuesto, para ver si esos recortes presupuestarios son razonables.

“¿Se ha fortalecido la democracia? La respuesta es no, la democracia no se ha fortalecido por los factores que ya he identificado”, concluyó.

No podemos fortalecer la democracia atacando la institución fundamental que provee la legitimidad del gobierno de la gobernanza, o sea, me enloquece, va totalmente fuera de toda lógica.

Si atacas al INE estás atacando la institución que presta la legitimidad de los resultados en términos de gobernanza.

Lee también: Tribunal Electoral perfila avalar validez de consulta de revocación de mandato

ardm /rmlgv