Retoman desfile por la Batalla de Puebla tras Covid

Puebla, Pue.— En el 160 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862, que se conmemoró ayer en la capital poblana, un militar y varios jóvenes del Servicio Militar Nacional (SMN) fueron vencidos por las inclemencias del clima y las horas de mantenerse en posición de firmes.

En pleno desarrollo de la ceremonia en el Mausoleo de Ignacio Zaragoza, en el Centro Histórico de la ciudad, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los elementos no resistieron el calor y algunos se desmayaron y otros estuvieron a punto de caer.

Cuando el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, hablaba, un militar se desvaneció casi frente al presídium donde López Obrador presidió el tradicional desfile cívico-militar en el que participaron contingentes del Ejército, Marina, Guardia Nacional e instituciones educativas.

De inmediato personal de Sanidad del Ejército asistió al elemento y tras reanimarlo lo trasladaron en silla de ruedas con un collarín para revisión.

Después de ese episodio varios jóvenes del Servicio Militar Nacional, vestidos con playera blanca, pantalón de mezclilla y gorra roja comenzaron a sentirse mal y abandonaron la formación para ser atendidos. “¿Qué desayunaste? ¿Alguien de tu familia padece diabetes, hipertensión?”, le preguntó un militar a una joven que dejó la formación por insolación.

Los jóvenes fueron concentrados en un punto de la plaza principal, donde se hidrataron y descansaron. Este episodio no impidió que se desarrollara el desfile por el 160 aniversario de la Batalla de Puebla, la fecha más importante para los poblanos, después de dos años que se suspendió por la pandemia de Covid-19.

Antes de las 11 de la mañana arrancaron los primeros contingentes conformados por integrantes del Ejército, Marina y de la Guardia Nacional, ovacionados por los funcionarios presentes.

Durante casi dos horas y media desfilaron 4 mil 160 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, 11 mil 500 niños y adultos de 54 instituciones educativas del estado, 69 vehículos, nueve aeronaves, 200 caballos, 100 charros y 18 carros alegóricos.

Aunque tenía previsto quedarse sólo una parte del desfile, debido a que tenía que viajar a Guatemala, López Obrador permaneció todo el desfile aplaudiendo y ovacionando a los participantes que pasaban bajo un sol intenso.

Durante el acto cívico-militar, el Jefe del Ejecutivo federal recibió regalos de los participantes y fue ovacionado por funcionarios estatales, quienes coreaban: “Es un honor, estar con Obrador”.

El evento inició 20 minutos antes de las 10 de la mañana, pero los elementos arribaron desde temprano, como es costumbre en los actos organizados por las Fuerzas Armadas.

Tras una intervención de media hora, en la que aseguró que el presidente Benito Juárez fue perseverante y siempre mantuvo una inquebrantable fe en lo que defendía, el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió el desfile cívico-militar por el 160 aniversario de la Batalla de Puebla.

“Fue honesto, austero, sobrio, demostró con hechos ser un hombre de principios y, sobre todo, un patriota”, dijo.

En su intervención, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, expresó su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como uno de los mejores hijos de México.

Barbosa Huerta aseguró que en Puebla están listos para seguir impulsando la Cuarta Transformación en la que su destinatario tiene que ser el pueblo de México.

“Podría ser que en las tres anteriores transformaciones hubo acomodos para que no siempre el pueblo fuera el beneficiario de esos momentos históricos, pero de este momento estelar los gobiernos que emanamos de este momento histórico tenemos que hacer que esta transformación tenga por destinatarios y beneficiarios al pueblo, a la gente y no a intereses extranjeros, no a las élites de siempre.

“Que quede claro quiénes hemos sido leales a la patria con nuestro pensamiento, y quiénes se han puesto al servicio de los intereses que no son del pueblo, los que quieren que el poder sirva a las élites, que la patria siempre esté siendo exfoliada por poderosos, por élites que distan de ser el pueblo de México”, expuso.