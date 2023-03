Restitución, agandalle del Poder Judicial: Morena

Tras su restitución, Edmundo Jacobo fue recibido en el salón del Consejo General del INE con aplausos, en lo que fue calificado como la primera victoria sobre la reforma electoral. En contraste, Morena la consideró una victoria “pírrica” y un “agandalle” auspiciado por el Poder Judicial.

“Es el tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos competenciales, definan si la reforma electoral conocida como plan B se apega o no al marco constitucional”, sostuvo Jacobo Molina.

También pidió tener bajo escrutinio el proceso de elección de consejerías del INE: “Sólo quienes carecen de lealtad democrática pueden apelar anticipadamente al azar por encima del consenso político para la definición de tan altos y relevantes cargos”.

Agradeció la confianza del consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien estrechó su mano en un saludo fraterno y afirmó que con esta decisión “se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho”.

La respuesta de Morena llegó en voz de la diputada Julieta Ramírez, quien acusó al funcionario de ejecutar un “agandalle” para permanecer en su cargo mediante un amparo.

“La restitución de Edmundo Jacobo es una muestra más de para quién trabaja el Poder Judicial”, arremetió la diputada.

El representante de Morena, Eurípides Flores, dijo que se trata de una “lucha vulgar” por cargos, pues la Secretaría Ejecutiva quedó como un “cascarón vacío” de lo que eran sus atribuciones.

“Demuestra el gran desapego que existe de parte de jueces y magistrados de la realidad, el desapego del pueblo, al más mínimo sentido de justicia y de rectitud ¿Qué de justicia tiene restituir en los privilegios a una persona? ¿Qué de republicano tiene permitir que una persona siga en un puesto eternizándose por 15 años?”, cuestionó.

El consejero Ciro Murayama añadió: “El Poder Judicial está demostrando, empezando por su digna presidencia, tanto independencia como prudencia para defender la Constitución”.

Dijo que es una primera victoria, aunque quedan muchos capítulos de lo que llamó una “crónica de una declaración de inconstitucionalidad anunciada”.

El consejero Uuc-kib Espadas rechazó los dichos de Morena contra el derecho de amparo: “Este gran instrumento no puede ser tratado como si fuera una vía ilegítima de evadir al poder. Todo lo contrario, es el instrumento del ciudadano que, incluso en absoluta soledad, recurre a un juez para lograr que la justicia federal me ampare y me proteja”, dijo.