"Respeto profundamente las institiciones de México": Paolo Salerno afirma no ser cabildero de Enel

Después que el Andrés Manuel López Obrador calificó de “coyote” de empresas extranjeras al italiano Paolo Salerno, quien es asesor técnico de la diputada Edna Díaz del PRD, por supuestamente cabildear en la Cámara de Diputados sobre la reforma energética, Salerno aclaró que no es un cabildero, ni tiene relación alguna con la empresa multinacional de energía, Enel.

En entrevista radiofónica con Adriana Pérez Cañedo, en Enfoque Noticias, el asesor técnico de origen italiano precisó que por su nacionalidad y ser asesor en energía de la Cámara de Comercio Italiana se le vinculó erróneamente con Enel.

“Me asociaron (con Enel) porque soy asesor en energía de la Cámara de Comercio Italiana en la cual una de las tantas empresas que figuran es Enel, pero yo no he sido en mi vida empleado de Enel ni nada, no está en mi currículum de la forma más absoluta”, dijo.

Además, reiteró que respeta profundamente las instituciones de México y se disculpó por haber ocupado una curul, junto a la diputada del PRD Edna Díaz, durante la discusión del pasado lunes en la Cámara sobre la reforma eléctrica, hecho que Morena tildó como cabildeo e injerencia extranjera en temas de interés nacional.



“Fue sin querer (sentarme junto a la diputada Edna Díaz) porque estábamos revisando unos temas antes de que empezara la discusión” en el Pleno de la Cámara de Diputados, dijo Paolo Palermo y reiteró su disculpa.

“Respeto profundamente las instituciones de México”, apuntó el asesor técnico quien apuntó que en el recinto legislativo había más asesores, pues “todos los diputados tienen asesores en distintas materias”.

A través de sus redes sociales, Morena señaló que Salerno es socio de Enel, una de las empresas denunciadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de participar en el "mercado negro de autoabasto", negocio denunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y una de las figuras que se busca eliminar con la iniciativa del mandatario.

"¡La oposición metió al cabildero italiano Paolo Salerno al pleno de la Cámara! Salerno es coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiano, socio de Enel, empresa denunciada por la CFE por el mercado negro de autoabasto", señalaron los morenistas en redes.

En su conferencia de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores de oposición a rebelarse y que digan a cabilderos extranjeros que “no nos van a doblar con su cochino dinero”.

Expuso que Paolo Palermo a quien llamó cabildero, “de forma descarada”, se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio.

“No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero, ¿Qué hace sentado junto a una diputada?”, expresó.

Además AMLO exhortó a los diputados a “que se rebelen, que no les hagan caso. Que les digan: ‘sepan señores, cabilderos, extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación y que no nos van a doblar ni con su cochino dinero’”.

Se prevé que la discusión de la reforma eléctrica se lleve a cabo el próximo domingo en la Cámara de Diputados.

