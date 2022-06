Respalda 71% eliminar el horario de verano: AMLO

A pesar del amago de una moratoria constitucional de los legisladores de la coalición opositora Va por México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana enviará al Congreso su iniciativa para eliminar el horario de verano, pues reveló que la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo una encuesta donde 71% de la población está a favor de que se suprima.

En conferencia de prensa, señaló que esta encuesta fue hecha de manera telefónica la semana pasada y se comprometió a divulgarla públicamente.

“Voy a enviar la iniciativa para que no haya el cambio de horario, ya la semana próxima”, anunció el Mandatario.

“¿Se enviará al Senado o a diputados?”, se le preguntó.

“A cualquiera de las cámaras, pero la voy a enviar porque ya tengo los estudios y tengo una encuesta, le preguntamos a la gente, y ya la semana que viene la voy a enviar”, añadió.

“¿Cuándo se hizo la encuesta?”, se le cuestionó.

“La semana pasada. Está 71% a favor de que se cambie o, mejor dicho, que se quite. La hizo Gobernación”, respondió.

Advirtió que si los legisladores de oposición “no quieren votar o la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí”.

Señaló que pese a que tiene la facultad para emitir un decreto presidencial para eliminar el horario de verano, “es mejor que sea una reforma a alguna de las leyes secundarias y que no sea reforma constitucional”.

Se comprometió a que la próxima semana se presentarán públicamente los detalles de la encuesta hecha por Gobernación.

El Presidente también informó que enviará la reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la electoral.

“La Guardia la voy a mandar también, al Senado o a la Cámara de Diputados, estamos viendo; y la reforma electoral también”, adelantó el Ejecutivo.

“Ahorro mínimo”

Este lunes, al manifestar que “no pasa nada”, el presidente López Obrador descartó que se vaya a caer la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o mayor inflación por poner fin al cambio de horario.

Afirmó que hay estudios que demuestran que el ahorro por aplicar el horario de verano es “mínimo”, y que indican que con el cambio de horario hay afectaciones a la salud y “por encima de la salud, nada, ni nadie”.

“Quieren decir ahora: ‘Se va a caer la bolsa, va a haber inflación si hay cambio en el horario’. No, no, no pasa nada. Se está informando con tiempo. Y es muy probable que ya no haya horario de verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Y además se está haciendo el análisis, ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo, lo podemos lograr haciendo un compromiso todos de cuidar la luz, es decir, que no se desperdicie, lo va a hacer el gobierno, vamos a presentar un plan en ese sentido, y con eso pensamos que en lo económico se resuelve.

“Pero, además, están los estudios terminados de que afecta a la salud el llamado cambio de horario, y por encima de la salud nada ni nadie, lo primero es la salud del pueblo”, aseguró.