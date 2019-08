El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó las modificaciones a los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de interés de los servidores públicos, en donde se destaca que los saldos de las cuentas bancarias y de inversión, así como los datos de menores de edad no será información pública.



En la segunda sesión del organismo realizada en la sede de Auditoría Superior de la Federación (ASF) se destaca que los formatos de declaración tendrán que ser presentados al inicio de su encargo, cada año sobre la modificación de su situación patrimonial y al concluir su cargo mientras que anteriormente se planteaba un formato único.



Tras una discusión de dos horas -que en algunos momentos se volvió ríspida- se aprobó que no se difundirá su situación financiera de los servidores públicos, como saldos de cuentas bancarias e inversiones, y no serán públicos datos de menores de edad como lo establece la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

También se votó que se reducirá el número de datos solicitados en el formato anterior “a fin de disminuir la carga administrativa derivada del manejo de la información que habrán de reportar los servidores públicos a nivel nacional, mientras que se asegura que las autoridades competentes contarán con la información necesaria para realizar sus labores de control”.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP) refirió que las declaraciones deben de contener datos que sirvan “y no datos inútiles. Estamos de acuerdo en que en los nuevos formatos haya información necesaria, útil y efectiva”.



En la sesión participaron José Octavio López Presa, Presidente del Comité Coordinador del SNA; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP; David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación; María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Alfonso Pérez Daza, Consejero de la Judicatura Federal; Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado Presidente del Instituto Nacional del Inai; Carlos Chaurand Arzate, magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ricardo Salgado Perrilliat, titular de la Secretaría Ejecutiva del SNA.