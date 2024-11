Reforma judicial: “Triunfó la razón”, celebran invalidez del proyecto González Carrancá; oposición lamenta resolución

La tarde de este martes 5 de noviembre se discutió el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El proyecto el cual responde a una acción de inconstitucionalidad plantea modificar la reforma judicial para invalidar la elección de jueces por voto popular y mantener la de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por unanimidad de votos, la Corte determinó desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición por lo que el proyecto del ministro fue rechazado y la reforma judicial se mantiene.

Entre el dictamen final y el posicionamiento en contra del proyecto, por parte del ministro Alberto Pérez Dayán, algunos personajes reaccionaron de inmediato.

La senadora morenista, Andrea Chávez opinó por medio de su cuenta de X donde aseguró que “triunfo la razón" luego de que rechazaran la acción de inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

Celebró que en el pleno de la SCJN la solicitud “absurda e ilegal” de la ministra presidenta Norma Piña, fuera desechada.

Triunfó la razón, la Reforma al Poder Judicial persiste.



La mayoría simple del pleno de la SCJN desechó la solicitud absurda e ilegal de Norma Piña. — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) November 5, 2024

Otra de las reacciones fue por parte de el monero Hernández quién felicitó al ministro Pérez Dayán por haber votado en contra del proyecto de modificación a la reforma, lo que implicó su separación del boque de ocho ministros, que se esperaba dieran la mayoría calificada para la aprobación de dicho proyecto.

“¡¡Dayán, hermano; ya eres mexicano!!“, escribió el monero en su cuenta de X.

¡¡Dayán, hermano; ya eres mexicano!!



¿O cómo era? — Hernández (@monerohernandez) November 5, 2024

Por su parte y en caso contario a la senadora Chávez, el investigador de la UNAM y columnista, Tito Garza Onofre, señaló que la desestimación de las acciones contra la reforma eran un “mal día para la justicia constitucional del país".

Señaló que ahora existe una discusión pendiente y necesaria para el futuro, sin embargo afirmó que para eso podrían pasar años.

Pues listo, la SCJN por 4 vs 7 desestima las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial



Queda pendiente una necesaria discusión sobre los alcances del poder reformador. Pero para eso, tristemente, pasarán años.



Mal día para la justicia constitucional en el país — Tito Garza Onofre (@garza_onofre) November 5, 2024

Por otro lado, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Mendoza lamentó la decisión de la SCJN. Aseguró que dicha resolución amenaza la democracia: “No cesaremos en defender la división de poderes, seguiremos luchando por la justicia y la equidad”, dijo en su cuenta de X.

Lamento profundamente la decisión que se tomó en la @SCJN sobre las Acciones de Inconstitucionalidad contra la reforma judicial, donde está resolución amenaza nuestra democracia. No cesaremos en defender la división de poderes, seguiremos luchando por la justicia y la equidad. — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 5, 2024

Mientras que la senadora panista, Lilly Téllez dijo, a través de redes sociales, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asaltó a la SCJN y tras la determinación de desestimar las acciones de inconstitucionalidad, comenzará una dictadura.

“Claudia, la Autoritaria, asaltó a la Corte y México va hacia una concentración del poder que amenaza el régimen democrático y constitucional. La Corte ya no podrá proteger los principios constitucionales fundamentales y los derechos humanos. Empieza la dictadura disfrazada”.

Aunque minutos después borró el post y resubió su postura.

Es dictadura, con todas sus letras.



Por la fuerza, el robo y la extorsión, todo el poder se concentra en Claudia Sheinbaum.



Asaltó a la Corte y se desmorona la democracia, el régimen constitucional y el Estado de Derecho.



¡Tenemos que pelear para recuperar a la República! 🇲🇽 — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 6, 2024

Del mismo modo, la ex candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez Ruíz denunció que Morena haya sepultado la división de poderes: “Entre traiciones y presiones, Morena sepultó la división de poderes. Nuestro país no es solo suyo, millones de mexicanos no compartimos la destrucción que están llevando a cabo. Seguiremos luchando porque nuestras causas ahí siguen. ¡Resistencia!”, expresó.

Entre traiciones y presiones, Morena sepultó la división de poderes.



Nuestro país no es solo suyo, millones de mexicanos no compartimos la destrucción que están llevando acabo.



Seguiremos luchando porque nuestras causas ahí siguen.



¡Resistencia!#PoderJudicial — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 6, 2024

