“¡Que Viva México!” es el título que lleva la nueva película de Luis Estrada. Hoy en día, es considerado uno de los directores más sobresalientes del país y gran parte de ello se debe a su filmografía con sátira política.

Este 23 de marzo, llega a cines “¡Que Viva México!”, cinta que marca el regreso del guionista a la pantalla grande. Además, la producción se suma a “La ley de Herodes”, “La dictadura perfecta” y “El infierno”, largometrajes que le han valido el reconocimiento en la industria.

La historia aborda la polarización entre clases sociales y partidarios del gobierno actual. Asimismo, refleja la idiosincrasia de los mexicanos mediante un retrato descarado y divertido bajo la propia visión de Estrada.

El filme también se estrenará en la plataforma de streaming Netflix. Y en el reparto destacan Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Angelina Peláez, Alfonso Herrera, Luis Fernando Peña, Ana Martín, Silverio Palacios, y Edwarda Gurrola.

¿Por qué Monero Hernández se negó a participar en “¡Que Viva México!”?

El caricaturista José “Monero” Hernández, reconocido por su trabajo en el diario La Jornada, se pronunció respecto a los rumores de que fue invitado por Estrada para diseñar el cartel oficial de la película “¡Que Viva México!”.

A través de Twitter, el ilustrador indicó que rechazó la propuesta del director por mostrar "el lado negativo" del gobierno actual.

“Si algo me parece valioso de la 4T es la gente y estoy convencido de que sí hay una revolución de las conciencias entre la gente. La película niega todo eso. Su premisa es que los mexicanos no tienen remedio y que todos, absolutamente todos son unos oportunistas, convenencieros y ojetes”, señaló.

Hernández también agregó que, si bien algunas escenas le parecieron divertidas, en general no le gustó el filme. “Yo no podía hacer el cartel de una película que sostiene algo en lo que no creo de ninguna manera”, agregó.

El caricaturista explicó los motivos por los que no participó en la película. Foto: Captura de pantalla tomada de Twitter

El ilustrador explicó que, sin importar las diferencias de opiniones, Estrada lo comprendió. Sin embargo, aseguró que prefiere guiarse por sus convicciones y no por “simpatías” con el productor mexicano.

Por último, destacó que a la película le irá muy bien en taquilla durante su estreno, pero no apoya la producción. “Luis será, por unos días, el héroe del Ballet Folclórico de la Derecha. (...) Y sí, pienso que la película dura demasiado”, afirmó.

