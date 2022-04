Reforma eléctrica. La carta con la que Margarita Zavala pidió no ser excusada

A través de un carta enviada el pasado 11 de abril a la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, la diputada del PAN, Margarita Zavala, solicitó no ser excusada del debate y votación de la reforma eléctrica que se discute este domingo.

En la misiva, la legisladora advierte que algunos legisladores han cuestionado su participación en la discusión de hoy, bajo el argumento de que tiene conflicto de intereses con Iberdrola.

Al respecto, señala: “Como es público y notorio, mi cónyuge es Felipe Calderón Hinojosa quien fue Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo constitucional del 2006 a 2012. En cumplimiento de la ley, mi cónyuge nunca aceptó empleo, cargo o comisión en ninguna empresa alguna durante varios años y por supuesto dentro del año que la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obligaba ni varios años después. Dicho sea de paso, por lo que hace a la legislación actual, cabe recordar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó ese criterio en su sesión del 5 de abril del presente año”.

Explica que en el año 2016, Calderón formo parte como Consejero Independiente del Consejo de "Avangrid", “una empresa diferente e independiente de "Iberdrola" referida por funcionarios públicos”

“En 2018, cumplido el periodo bianual de Consejero, el expresidente Felipe Calderón, renunció al Consejo de Administración de esa empresa. Mi esposo, por su parte, nunca ha trabajado en 'Iberdrola'”, indicó.

Agegó que las actividades de su cónyuge no afectan ni son determinantes para su desempeño como Diputada Federal.

“Además, por lo expuesto con anterioridad, no existe un nexo causal que permita afirmar que existe un conflicto de interés, ni siquiera potencial. Quiero agregar que comparto con muchas mujeres la defensa de nuestra propia identidad. Como mujer me he empeñado en defender mi libertad y mi independencia; son muchas las ocasiones que he demostrado la defensa de mi identidad y que de mis pensamientos, mis convicciones y mis actos me hago yo responsable”, sostuvo.

Por esos motivos, solicitó no ser excusada del debate.

En cumplimiento de la ley, puse en conocimiento de la Cámara las circunstancias bajo las cuales Morena alegaba cobardemente un conflicto de interés. La resolución de la Dirección Jurídica de la Cámara, en manos de Morena, concluyó lo evidente: que no hay tal conflicto de interés. pic.twitter.com/Q5N4FWmUJ8 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) April 17, 2022

