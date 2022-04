Reforma eléctrica. Dice PRI en Senado que es “muy grave” la postura de AMLO ante John Kerry

La bancada del PRI en el Senado calificó como “muy grave” para las relaciones entre México y Estados Unidos, lo dichos y postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de una visita de John Kerry a Palacio Nacional, para analizar los alcances de la reforma eléctrica.

Claudia Anaya Mota, senadora del PRI, comentó a EL UNIVERSAL que es muy delicado, muy grave que cada uno de los principales actores de este encuentro tenga una versión diferente de lo acordado o analizado o se desmienta al visitante, lo cual no abona a las amplias relaciones que se tiene con Estados Unidos.

Agregó que además afecta las relaciones cordiales con nuestro principal socio comercial y con quien se comparte la mayor frontera. “Este tipo de contradicciones afectan las inversiones, porque nadie se siente seguro sí un día dices una cosa y al siguiente desmientes o dices lo contrario”.

La senadora del PRI dijo que contrario a lo que dice el gobierno de la 4T no se trata de un tema de soberanía, ni de autodeterminación, sino de generar y atraer inversiones, de crear certeza, de impulsar reformas que no contaminen y de recordar que esta administración, como todas, son pasajeras y no pueden seguir minando la economía nacional.

maot