Reforma electoral tensa a PVEM, PT y Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, solicitó que se retirará del orden del día de la sesión de ayer la discusión del dictamen de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador para que todos los diputados la analizaran; sin embargo, trascendió que se debió a un descontento de sus aliados, PT y PVEM, porque tampoco tomaron en cuenta sus propuestas, lo que se dedicaron a desmentir después.

Los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD señalaron que sin importar el día que suba al pleno el dictamen para su discusión votarían en contra, pues se trata de una reforma que daña la autonomía del INE.

El diputado morenista Mier Velazco dijo que el descontento de aliados no fue la razón y que se había corrido el rumor para desviar la atención: “Se los digo puntualmente, no hay que olvidar que de lo que está plagada programáticamente la oposición es de mentiras. ¿Quién les puede creer? A ver, ¿quién les cree?”.

Incluso posteó una fotografía con el coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente, y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, para desmentir la versión de una fractura: “Los grillos de siempre nos quieren dividir. Ahí les dejo esta foto de la Coalición para que les arda más a la oposición”, escribió.

La bancada del PT negó presiones de sus legisladores o que haya solicitado al coordinador de Morena que se pospusiera la discusión del dictamen: “Que digan que por el PT se está posponiendo, es falso. Hay mucha rumorología”, dijo Fernández Noroña. Reiteró que su fracción apoya la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, y que votarán a favor en el pleno.

El coordinador del PVEM, Puente Salas, dijo que la oposición construyó su narrativa con base a una iniciativa: “No estamos negociando nada, de ninguna manera, se ha especulado al nivel de decir que estamos valorando irnos a la oposición, falso”.

El grupo de Acción Nacional en la Cámara de Diputados adelantó que sea hoy o la próxima semana, la reforma electoral no pasará. Así lo afirmaron el coordinador Jorge Romero y el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel. “Estamos listos para cuando ellos quieran, nuestro trabajo es defender a las instituciones de cualquier reforma o atentado tóxico, y así lo haremos”, aseveró Romero Herrera.

Creel Miranda calificó de lamentable que de última hora, sin previo aviso, se haya tomado la decisión de bajar la sesión programada para debatir la reforma electoral: “Si no quieren que hoy sea su derrota, será mañana”.

Los priistas también reiteraron que su voto será en contra del dictamen, que incluye las propuestas realizadas por López Obrador, y que fue pospuesta para el próximo martes 6 de diciembre. Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor, dijo que “ni ahora ni la semana que entra votarán a favor de la reforma electoral”, porque afecta la autonomía del INE y del Tribunal Electoral de la Federación.

Al advertir que ya no es tiempo ni hay condiciones para que se cancelen “al cuarto para la una”, las discusiones y una votación tan importante como es la controvertida reforma electoral del presidente López Obrador, el PRD, a través de su coordinador Luis Espinosa Cházaro, se dijo listo para dar el debate hoy, el martes próximo, o ver, incluso, que el oficialismo opte por ya no presentar el documento porque no logró consenso social.

“El PT y el PVEM apenas ayer estaban muy en sintonía, y algo sucedió, algo pasó ¿qué? pues habría que preguntar al PT, a Morena y al Verde”, señaló. Añadió: “Entiendo, tienen que guardar las formas. No se van a pelear en público, pero de que algo pasó, pasó, y habrá que ver si lo resuelven o no, pero lo honesto con la ciudadanía es decir: “Esto fue lo que el Presidente de la República mandó, y esto es lo que vamos a votar”.