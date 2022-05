El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, adelantó que la contrarreforma electoral de su bancada será presentada en un mes, aproximadamente.

En entrevista con EL UNIVERSAL, puntualizó que "no hay prisa" toda vez que la coalición de Va por México pugnará porque el debate en la materia inicie hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre.

"Ya dijo Ignacio Mier que no se discutirá antes del 5 de junio. Yo le diría que no lo vamos a empezar a discutir sino hasta el primero de septiembre, que hay un periodo ordinario de sesiones. Nuestra propuesta la estamos trabajando y yo calculo que en un mes aproximadamente la vamos tener. Insisto, no hay prisa de tener la propuesta porque no lo vamos a discutir sino hasta septiembre", indicó.

El líder perredista recordó que tras la presentación de la iniciativa constitucional del PAN, faltan PRI y PRD, "para después ir tratando de compactar una sola propuesta del bloque legislativo Va por México" y contrastarlas con lo que envió el presidente a la Cámara de Diputados.

Espinosa Cházaro aclaró que en la coalición legislativa de oposición "no estamos por desaparecer un INE que nos costó años constuir a los mexicanos".

También recordó que en ningún país del mundo, los ciudadanos votan por los consejeros electorales; "eso me parece una medida populista e irresponsable por parte del presidente".

Sostuvo que el país no se democratiza como lo quiere hacer el Ejecutivo Federal.

"Se democratiza con un árbitro imparcial, que cuando tiene que criticar, incluso el presidente, lo hace aunque esto no le guste al propio ejecutivo", concluyó.

