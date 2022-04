El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, advirtió que ninguna reforma que busque debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) “va a pasar” en la cámara alta.

En conferencia de prensa virtual, el exombudsman de la Ciudad de México afirmó que la “farsa” de la revocación de mandato fue una gran derrota para Morena y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que perdió más de 15 millones de votos de apoyo.

Lamentó que Morena y el Presidente en lugar de entender en qué se equivocaron, solo busquen culpar al INE.

“Ninguna, lo digo con claridad, ninguna reforma que busque debilitar al INE va a pasar, eso creo que lo tienen claro y no es más que discurso para calentar la tribuna. Nada que el gobierno signifique organice las elecciones va a prosperar, no vamos a permitir regresarnos a los tiempos de Díaz Ordaz o a los tiempos de Barlett como secretario de Gobernación, eso no va a pasar”.

Álvarez Icaza apuntó que ahora el oficialismo debe darle dos vueltas a su intento de sabotaje, pues tienen que asumir el costo de sus errores y su soberbia.

Sostuvo que el 82% de abstencionismo y la pérdida de votos de apoyo al presidente, “la verdad, es preocupante” para el partido en el poder, sobre todo teniendo 18 gobernadores y habiendo incurrido en la violación sistemática de la ley, además de atacar a las autoridades electorales, usar recursos públicos y difudir de manera ilegal la revocación de mandato.

Por ello, subrayó que responsabilizar al INE de su derrota, no es más que un “espejito distractor”.

