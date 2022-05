El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, afirmó que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador “está muerta” y tendrán que explorarse otras alternativas para mejorar el sistema electoral y la democracia en el país.

En conferencia de prensa, el legislador por Veracruz calificó de autoritaria a la iniciativa presidencial, pues pretende imponer a los consejeros electorales para tener el control del árbitro de las elecciones.



“La reforma que presentó el presidente está muerta"

Aseguró que en este momento es inviable una transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) con el propósito de eliminar los equilibrios y contrapesos que permiten a la Cámara de Diputados designar a los consejeros electorales.

“La reforma que presentó el presidente está muerta, sí. Ésta no tiene forma de revivirse, porque lo que propone en el fondo es la eliminación del INE, es la destrucción del árbitro, es apoderarse de las decisión de quién gana y quién pierde en el país. (…) En otras palabras, lo que el presidente quiere es imponer su santa voluntad y generar las condiciones para que él decida todo”.

Por otra parte, en el primer aniversario del colapso en un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, que dejó como saldo 26 personas muertas y casi 100 lesionadas, Rementería señaló que Mario Delgado, exsecretario de Finanzas; Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno; y Claudia Sheinbaum, actual mandataria de la capital, deberían estar siendo investigados con seriedad por lo sucedido.

Tal parece, dijo, que la administración de justicia en el país es selectiva, pues a los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ve como sus rivales, sus opositores y tacha de conservadores, los persigue, mientras que a los suyos los protege.

“Exigir que tanto Claudia Sheinbaum, como por supuesto el dirigente de Morena, como Marcelo Ebrard puedan ser llamados a juicio y todos aquellos que sean responsables. Es imposible que a un año de distancia no tengamos señalados, no tengamos culpables, no hay una claridad en la investigación. (…) El gobierno de la República está tratando con dos varas al aplicar la justicia; a unos, los que son sus socios, sus aliados, sus cómplices de una manera, con un manto de impunidad, así los cubre y a otros, quienes son sus opositores (…) a ellos si les aplica la ley, incluso, los persigue”, expresó.

