Reforma contamina debate presupuestal

En el segundo día de debate del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023, los integrantes de la Cámara de Diputados dejaron de lado el tema central y concentraron el pleito en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

La sesión inició en punto de las 11:00 horas con el desahogo de las 2 mil 264 reservas que fueron inscritas. Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN, fue la primera en subir a tribuna y dio visos de que el INE acapararía los reclamos de la oposición.

“Le tenemos un regalo al Presidente: el próximo 13 de noviembre vamos a salir a marchar. Vamos a salir a marchar porque el INE no se toca, estamos defendiendo la democracia y estamos defendiendo las libertades”, declaró la legisladora.

Tras su ponencia, los diputados albiazules gritaron a coro: “¡El INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca!”.

Así, diputados del PAN, PRD y MC acusaron a Morena y sus aliados de debilitar al órgano electoral a través de un recorte por más de 4 mil millones de pesos.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, lamentó que la oposición no cuente con los votos necesarios para hacer cambios al PEF 2023, pero adelantó que viene la suya, pues en el debate de la reforma electoral sí valdrán sus sufragios y dirán no a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los diputados del oficialismo vienen todavía a ufanarse al decir: ‘No le vamos a cambiar ni una coma’. ¡Es una pésima señal de sumisión de parte del Poder Legislativo frente al Ejecutivo federal! El PT vino y dijo que ‘tienen los votos, que nada se le va a cambiar’. Nosotros también tenemos los votos, diputado, ¡y no va a pasar su reforma del INE porque al INE lo vamos a defender los que creemos en la democracia de este país!”, aseveró.

Amalia Dolores García, de MC, señaló que el recorte al INE lesiona a la democracia conquistada en años de lucha.

“Cuando se dice: ‘El INE no se toca’, lo que se quiere decir es que lo que se ha conquistado a lo largo de años y años de lucha tiene que ser protegido”, subrayó.

Al término de todas y cada una de las ponencias, los integrantes del PAN continuaron gritando “¡El INE no se toca!”.

Los diputados de Morena retiraron todas sus reservas; no obstante, antes las usaron para pasar a tribuna a defender el recorte al INE sin hablar de ninguna propuesta para modificar el PEF.

El legislador guinda Manuel Robles pasó al estrado y comenzó a hablar con voz aguda en tono de burla hacia los opositores: “Ay, el INE no se toca, el INE no se toca. Seis, siete y ocho, Lorenzo es un bizcocho. Son unos ridículos, son payasos, eso es lo que son. Ya los quiero ver ahí marchando por más presupuesto para nuestros puestos”.

Hasta las 20:00 horas, ningún diputado del PRI había pasado a la tribuna a hablar ni del INE ni del PEF, lo que generó la molestia del perredista Marcelino Castañeda, quien los llamó “traidores”.

“Los convoco a la marcha para defender al INE el próximo domingo. Los esperamos; a los traidores no, a ustedes no”, remarcó mientras señalaba hacia las curules del PRI.

Afuera del pleno, el INE también acaparó los micrófonos. El coordinador tricolor, Rubén Moreira, contestó a los señalamientos de la bancada de Movimiento Ciudadano, que señaló que el PRI tiene un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para aprobar la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esos cuates vienen acá y hablan de reforma electoral, cuando en Jalisco no gobiernan, ahí vamos a un estado fallido en Jalisco”, indicó el tricolor.

Dijo que el problema de MC es que “son tan poquitos que no cuentan” y andan de “matraqueros” para llamar la atención.

Solamente unos cuantos hablaron del tema central de la sesión. Jorge Triana, del PAN, dijo que el PEF 2023 “es un presupuesto de una sola persona, un presupuesto hecho a contentillo y a capricho del Presidente de la República”, mientras que Paulina Rubio, del mismo partido, subió a tribuna con un par de carritos de mandado para denunciar los incrementos al precio de la canasta básica.

Durante la discusión, los diputados de Morena rechazaron una a una las reservas de la oposición, que entre otras cosas pedían más recursos para refugios, infraestructura, el sector agrícola, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, medicinas y dar subsidio al precio de la tortilla, entre otros rubros.

De las 2 mil 264 reservas, hasta las 20:00 horas se contabilizó el desahogo de casi 300. Se prevé que el PEF 2023 se avale en lo particular entre los próximos viernes 11 y sábado 12 de noviembre.