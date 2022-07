Refinería de Dos Bocas. Rechaza Adán Augusto López sobreprecio

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no vio las mantas colocados en puentes peatonales sobre la carretera a la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas.

“No, no sé, no sé de qué mantas me hablas”, dijo a su arribo a la refinería será inaugurada, en su primera etapa, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular de la política interna pidió ver las imágenes que decían “Adán Va”.

Lee más: AMLO inaugura primera etapa de la Refinería de Dos Bocas

Rechazó que la refinería tenga sobreprecio excesivo o que se oculten contratos de la obra.

Al tiempo que señaló: como mexicano y cómo tabasqueño estoy orgulloso de una obra de esta magnitud para garantizar la soberanía energética porque hay un Presidente que cumple, porque anunciaron que iba a construir refinerías y ni si quería terminaron de construir la barda”.

Lo anterior en alusión al fallido proyecto de una refinería en Hidalgo en el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Lee más: Muestran lonas de apoyo a Adán Augusto López en Paraíso, Tabasco

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot