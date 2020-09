Rechaza haber sido asesor del abogado Ángel Junquera

Señor director:

Con respecto a la columna firmada por Mario Maldonado en su edición de este lunes 31, en la que habla de “El asesor de Junquera”, me permito hacer la siguiente aclaración:

Lamento que el columnista no haya verificado sus fuentes antes de publicar una mentira que afecta a mi persona.

Tengo más de 25 años de vida profesional en temas de comunicación, en los que siempre he actuado con responsabilidad, transparencia, profesionalismo y apego a la ley, de lo cual el propio Maldonado tiene conocimiento, por lo que me sorprende el contenido de su publicación y el hecho de que ni siquiera me haya consultado previamente al respecto.

Aclaro que nunca he sido asesor del abogado Ángel Junquera, como errónea y dolosamente se afirma en la columna.

Respecto a mis declaraciones patrimoniales cuando me desempeñé como servidor público, le informo que están a disposición para cualquier consulta, porque no tengo absolutamente nada que ocultar.

La fuente de toda esta información falsa y dolosa, claramente se mueve a través de la calumnia y el descrédito, situación que responde a un resentimiento de un competidor profesional.

Le agradezco la publicación de estas líneas para brindar una mejor información a sus lectores.

Atentamente

Alberto Petrearse Villalpando

Respuesta del columnista:

El señor Alberto Petrearse se comunicó con esta columna ayer por la mañana para reconocer que tuvo relación directa con el abogado Ángel Junquera Sepúlveda, actualmente prófugo de la justicia, cuando éste trabajó para la aerolínea Interjet que él representa como su ‘publirrelacionista’.

“Yo conozco a Junquera en estos últimos meses por la relación que tuvo con Miguel Alemán, pero no soy su asesor (...) Teníamos contacto y cuando veo la noticia de Billy Álvarez (exdirector de la Cooperativa Cruz Azul), de que está prófugo… hacía unas semanas que habíamos platicado (con él) sobre Interjet”, comentó.

Sobre su relación con el cooperativista Víctor Manuel Velázquez, dijo que es su ‘amigo’ de la infancia y reconoció que “comenzó a asesorar” a la Cooperativa Cruz Azul por su relación con él.

Fuentes de la Cooperativa Cruz Azul y autoridades judiciales sostienen que existe una relación de asesoría y monitoreo de medios de la agencia que dirige Alberto Petrearse con el expresidente con licencia del Colegio de Abogados de México.