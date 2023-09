El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 incremente la deuda pública.

“Nosotros estamos haciendo mucho más con menos, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, el precio de la luz, sin endeudamientos”.

Acusó que sus adversarios tienen una campaña en contra de su administración para señalar: “‘¡qué barbaridad, va a haber déficit!’. No, la deuda pública de México es menor a la deuda pública que dejó Calderón y que dejó Peña Nieto”.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que entendía lo que consideró como “arranques de histeria” de sus opositores porque estaban muy mal acostumbrados.

“El pueblo no existía, eran estos grupos los que dominaban y se dedicaban a saquear, a robar. Le llaman a eso ‘hacer negocio’, pero no, porque el negocio es el que se obtiene un contrato mediante un proceso de licitación o por adjudicación, y el que hace la obra obtiene una utilidad del 30%, como cualquier empresa; pero aquí no es así”.

El Presidente advirtió: a “robar a otra parte, ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos”.

