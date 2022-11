Reafirman compromiso de proteger a madres buscadoras

Ante la indignación social por los asesinatos de cinco madres buscadoras de familiares desaparecidos en lo que va de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer todo lo que sea necesario para que no se repitan este tipo de casos y para no permitir que queden en la impunidad.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario aseguró que su gobierno “está trabajando en eso todos los días y hay un equipo especial para combatir homicidios a mujeres, feminicidios”.

Destacó que se evitará que haya más casos de madres buscadoras asesinadas, “no permitiéndolo, castigando a los responsables, que no haya impunidad; eso es lo que estamos haciendo”, afirmó.

El presidente López Obrador señaló además, que los mecanismos de prevención de estos casos están a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.

Subrayó que ya hay muchos mecanismos de protección en práctica, “pero si hace falta más, [se hará] todo lo que sea necesario”.

“¿Qué les dice a las mamás?”, se le preguntó al Presidente. “Que les mando un abrazo, que me da mucha tristeza que estas cosas sucedan y que estamos luchando para que se viva en una sociedad mejor”, respondió.

“¿Se les va a dar condiciones para que no se repitan estos homicidios?”, se le cuestionó.

“Que no se repitan esos casos, no. Todos los días luchamos por eso, o sea no somos desobligados”, sentenció.

En lo que va de este año se han registrado en nuestro país cinco asesinatos de madres buscadoras.

Ana Luisa Garduño, en Temixco, Morelos, quien buscaba a su hija desde 2012; Brenda Jazmín Beltrán, en Ciudad Obregón, Sonora, quien luchaba por dar con el paradero de su hermano desaparecido en 2018. Rosario Rodríguez Barraza, en Sinaloa, perdió la vida violentamente sin saber dónde está su hijo, desaparecido en octubre de 2019.

Blanca Esmeralda Gallardo, en Puebla, buscaba a su hija desde el año pasado y María del Carmen Vázquez, en Abasolo, Guanajuato, cuyo hijo, Oscar Zúñiga, desapareció en junio de este año.



Con información de Alberto Morales