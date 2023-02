Ratifica Senado en comisiones al actor Alejandro Bichir como embajador en Panamá

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina del Senado de la República, ratificaron el nombramiento de Alejandro Bichir Batrés, actor y director de teatro, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Panamá.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, se da un año después de que el mandatario había designado a Pedro Salmerón como embajador en Panamá, pero el gobierno de esa nación rechazó dar su beneplácito, luego de las denuncias sobre acoso sexual en alumnas del ITAM y de la UNAM.

Avalan en comisiones a Alejandro Bichir como embajador en Panamá

El nuevo nombramiento en favor de Alejandro Bichir, padre de los actores Damián, Bruno y Odiseo, fue avalado por dichas comisiones con 12 votos a favor y una abstención, por lo que se prevé será ratificado y rendirá protesta ante el pleno legislativo la próxima semana.

Alejandro Bichir, destacó en su comparecencia que buscará fortalecer la relación bilateral, dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos presidenciales establecidos al más alto nivel, como el Acuerdo de Asociación Estratégica de 1995 Comisión Binacional.

Asimismo, establecer vínculos con los actores políticos de alto nivel en Panamá, como la Asamblea Nacional, la Suprema Corte de Justicia, los derechos humanos y de género.

“Coordinar acciones que garanticen a atención eficiente y oportuna a la comunidad mexicana, incluida la prestación de servicios consulares a connacionales dando prioridad al respeto de los derechos humanos con perspectiva de género en cumplimiento a la política exterior feminista y la embajada como zona segura”.

Informó que de ser ratificado por el pleno del Senado, entre sus prioridades estará recuperar los restos del héroe mexicano Catarino Erasmo Garza Rodríguez, considerado un revolucionario que pretendió terminar con el régimen de Porfirio Díaz.

Además, buscará promover la Alianza del Pacífico y proponer una reunión de alto nivel de esta con la Alianza del Desarrollo para la Democracia y dar mayor relevancia al Parlatino, cuya sede se encuentra en Panamá.

Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió que Alejandro Bichir no tenga experiencia diplomática y citó otros ejemplos en la historia de personalidades mexicanas que sin pertenecer al Servicio Exterior Mexicano, representaron al país en otras naciones, como fue el caso del escritor Carlos Fuentes.

“Porque en los últimos días he recibido diversas opiniones en el sentido de que por qué se proponen nombramientos, digamos, que no son de diplomáticos profesionales o de miembros del Servicio Exterior Mexicano. Y quisiera, solamente, recordar a todos los presentes que México no es la excepción, en la mayor parte de los países del mundo hay una vieja tradición de nombramientos de embajadores que no son diplomáticos profesionales”, dijo el morenista.

Alejandro Bichir, actor y director de teatro

Cabe destacar, que Alejandro Bichir Batres ha sido director de teatro desde 1970. Durante su carrera profesional en el espectáculo, fue director de las películas “Petición de mano”, en 1984; “Con la frente en el polvo”, en 1985 y de la serie “Besos prohibidos”, en 1999.

