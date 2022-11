“Quiere perpetuación política, no democracia”, dice Muñoz Ledo

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) revela su intención de perpetuarse en el poder a través de su movimiento, advirtió Porfirio Muñoz Ledo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que de concretarse esa reforma, el Presidente controlaría al árbitro electoral, lo que representaría un retroceso histórico de casi medio siglo y el cual evidenciaría “un temperamento político abusivo”.

“Lo que López Obrador quiere es un instituto electoral para la perpetuación política, no para la democracia”, sentenció.

El político y diplomático hizo un llamado a conformar un frente democrático nacional para impedir que se consume esta intención del Poder Ejecutivo de debilitar al INE y apoderarse de ese órgano autónomo.

“Nosotros no podemos avalar esta situación. La Comisión de Venecia [de la Unión Europea] lo dice con toda claridad: no puede estar el órgano electoral en manos de la mayoría política” del país. Muñoz Ledo convocó a la sociedad civil y a los medios de comunicación a tener un papel más activo en la defensa del INE, pues, dijo, lamentablemente los partidos políticos de oposición están “aletargados”.

“Cada vez hay más gente que opina distinto, cada vez hay más gente afectada y perdona, me parece que los partidos políticos de oposición no reaccionan suficientemente. Aquí es el papel de todos los partidos, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de información, todos tenemos que reaccionar frente a un proyecto de perpetuación en el poder de un solo partido”.

El exdiputado de Morena cuestionó la propuesta de López Obrador para que los consejeros del INE sean electos a través del voto popular, ya que —subrayó— se trata de funciones muy especializadas que no pueden ponerse a votación en la calle.

“¿Por qué no propone ahora que se elija a los generales, a los oficiales y a las Fuerzas Armadas en la calle, por voto popular?, porque es un cuerpo altamente especializado, que tiene toda una carrera. El pertenecer al Consejo General del INE también es una carrera. ¿Por qué no propone que se elija a los embajadores en la calle?, porque son cuerpos de carrera que ya tienen una alta especialización”, resaltó.

Por otro lado, descalificó el argumento del Presidente de que su reforma electoral busca poner fin a los fraudes en las elecciones: “¿Cómo se van a acabar los fraudes, si se rompen precisamente los principios de imparcialidad, si tú tienes mayoría en la calle y dices que tu mayoría decida cómo funcionan los órganos electorales, estás perpetuando por los siglos de los siglos tu mayoría. Es lo más antidemocrático.

“La mayoría política no puede decidir cómo se hacen los órganos. Así nunca hubiéramos salido del régimen de partido político de Estado que fue el PRI. Al contrario, gracias a una modificación que impulsamos desde la transición democrática, que después del caos de 1988 le fuimos arrebatando y pudimos avanzar”, recordó. Por ello, urgió a poner un alto a la reforma electoral del Presidente para poder preservar la democracia que se ha construido en las últimas cuatro décadas y evitar regresiones derivadas del enorme poder que concentra el actual Presidente.

“Hay una población rendida con este Presidente de la República, por eso hay que defender al INE, porque es un límite todavía al poder omnímodo del Presidente. Si el PRI hubiera dicho ‘vamos a elegir al IFE en la calle’, el PRI hubiera seguido 100 años más, porque tenía la mayoría política”, insistió.

Muñoz Ledo criticó la “enorme corrupción” que hay entre los funcionarios y legisladores de Morena, y que se traduce, entre otros fenómenos, en la entrada de dinero sucio a las campañas electorales: “Apenas el INE compensa lo que es el dinero ilícito en las campañas y hemos creado una Comisión de la Verdad que prueba que las elecciones actualmente son financiadas con dinero del narcotráfico”, remarcó.

“López Obrador aumenta y multiplica el dinero para el Ejército y le quiere quitar dinero al INE (...) Ejercito sí, INE no, eso es muy significativo”, concluyó.