Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra: AMLO a quienes acusan de plagio a Yasmín Esquivel

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que quienes acusan de plagio a la ministra de la Corte (SCJN) Yasmín Esquivel están metidos en actos de corrupción, por lo que en este caso es aplicable la expresión de “quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador acusó que es increíble el cinismo y el cretinismo de las personas que acusan a la ministra del Máximo Tribunal.

"El que acusa de plagio, o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es aplicable el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero como son muy hipócritas, son finisímas personas, se les olvida todo.

“Es increíble el cinismo, el cretinismo”, declaró el presidente López Obrador.

"Injusticia señalamientos de plagio": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "una injusticia" los señalamientos de plagio hacia la ministra Yasmín Esquivel, pues aseguró que es polítiquería y vienen de gente sin autoridad moral y sin escrúpulos morales.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo manifestó que ojalá y todos los problemas de México se trataran de plagios, pues indicó que los problemas del país son por robo.

UNAM decidirá si hubo plagio o no

Aseguró que será la UNAM y demás instancias las que decidirán si hubo o no plagio en la tesis de licenciatura de la ministra.

“Eso lo tiene que decir la instancia correspondiente. Ya hemos fijado nuestra postura, sobre eso, y corresponde a la UNAM lo dije, y luego a las instancias que se considere. Primero que se resuelva.

“A mí lo que me llama la atención es que cuando va haber una elección, salen estos asuntos. Yo padecí este de un proceso de desafuero, cada vez que hay una injusticia así, pues no me gusta, porque es politiquería, por lo general, los que acusan no tiene autoridad moral.

“Dicen 'plagio', ojalá y los problemas de México fuesen por plagio, los problemas de México son por robo y todos lo que dicen 'plagio', o se quedan callados ante robos o se han quedado callados ante los robo, ante la corrupción. Nada más que si no les parece algo y más si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan, no tienen escrúpulos morales, de ninguna índole, los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas”, pero también vivimos en una democracia y somos libres”, dijo.

Con información de Alberto Morales

