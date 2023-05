La ministra de Relaciones Internacionales de Quebec, Martine Biron, subrayó que existen áreas de oportunidad con México en el sector automotriz y aeroespacial, aunado a que es el tercer socio comercial más importante de la provincia francófona de Canadá.

En su primera visita a México, resaltó la importancia de fortalecer los convenios de movilidad para estudiar o trabajar en Quebec, donde residen de 30 a 40 mil personas de origen mexicano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó el interés de lograr acuerdos con estados como Jalisco y de apoyar a organizaciones en favor de derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+.

¿Cuáles son los objetivos de la visita a México?

—Es muy importante, porque es una visita en la que deseamos aumentar los intercambios con México, que es el tercer socio comercial y en importancia; entonces, es importante para nosotros en un contexto en que la geopolítica está cambiando. Y estamos en un contexto de nearshoring, queremos trabajar todavía más nuestras relaciones para hacer más negocios con México.

¿Qué se trató con el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco?

—Seguramente es uno de los encuentros principales de nuestras relaciones. Es importante porque, de hecho, tenemos a Quebec, que es un Estado federado: 34 oficinas en 19 países del mundo. La oficina de México es una de las más importantes para nosotros. La oficina se abrió en 1980 y va a seguir aquí. Es importante seguir adelante con estas relaciones diplomáticas, explicar cuáles son nuestros intereses y cómo deseamos trabajar conjuntamente para que avance nuestra economía en Quebec, pero también la economía mexicana.

¿Qué otras reuniones tuvo durante su visita a México?

—He tenido encuentros con gente de negocios. También he visto a dirigentes del estado de Jalisco, porque tenemos un acuerdo de colaboración sobre todo en el ámbito cultural y en el ámbito de la inteligencia artificial, creación de contenidos. Entonces, tenemos negocios con México y como tal nuestros campos de intereses son el automovilístico, el aeroespacial, es algo que ya está muy bien instalado en el país, pero eso no impide que podamos establecer acuerdos con otros estados, como el caso de Jalisco. También soy ministra de la Comisión de la Mujer y de las comunidades LGTBQ+, entonces también pude encontrarme con diferentes grupos y organismos que se ocupan de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, me cité con la diputada transgénero Sandra Luévano en el Salón Verde del Congreso de la Unión y tuvimos una pequeña ceremonia. Para mí es importante apoyarlos en este proceder.

¿Cuáles considera que son los temas fundamentales en la relación bilateral?

—A menudo digo que nuestra política internacional se basa en dos pilares. El primer pilar tiene que ver con la economía, porque en Quebec queremos enriquecer nuestra sociedad y creo que es lo mismo que desean aquí en México. Deseamos también tener una mayor movilidad de la mano de obra. Tenemos una diáspora mexicana importante en Quebec; nos falta mano de obra y deseamos atraer mexicanos y que vengan a estudiar o trabajar en Quebec para resolver ese problema. Esta falta de mano de obra también se empieza a manifestar aquí en México; entonces, le damos el privilegio a intercambios de este tipo.

El segundo pilar de nuestra política de relaciones internacionales se basa en la diplomacia identitaria: ¿qué somos los quebequenses? ¿Somos norteamericanos como los mexicanos? ¿somos latinos como los mexicanos? A menudo dicen que los quebequenses son los latinos del norte, pero no es del todo cierto. Entonces, tenemos valores en común y es posible que hagamos trabajo conjunto cuando nos acercamos a la cuestión de la identidad.

¿Cómo ha impactado la migración de ciudadanos mexicanos a Quebec?

—Es algo formidable. Tenemos una diáspora de entre 30 y 40 mil personas de origen mexicano en Quebec. Se han integrado de una manera extremadamente buena, son personas apreciadas, porque es una cultura común. Yo misma es la primera vez que vengo a México y estoy impresionada por la calidez de la gente.

¿Qué temas están interesados en impulsar que aún no se hayan concretado?

—Hay un nuevo acuerdo de libre intercambio entre Canadá, Estados Unidos y México que conlleva oportunidades, pero también desafíos. Debemos aprovechar en Quebec esas oportunidades y de manera conjunta con los mexicanos tenemos cierto margen en este contexto para aumentar nuestros intercambios con México, y tenemos una delegación general muy importante para hacer avanzar las cosas.}