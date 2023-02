"Que Dios ayude a la oposición en 2024, los veo muy dispersos": Monreal

“Que Dios los ayude, pero yo no veo una oposición unida, una oposición; a mí no me gusta eso porque se ve muy desdibujada. Ojalá y se fortalezcan, y lo digo de buena fe, sin ninguna actitud de otro tipo” y sin caras que puedan dar la lucha en el 2024, aseveró el coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la candidatura presidencial, Ricardo Monreal.

En rueda de prensa en Morelia reiteró que se mantendrá en Morena para buscar suceder al presidente López Obrador, pero insistió en que “siento una oposición muy dispersa. Siento una oposición sin estrategia. Siento una oposición debilitada, tanto así que no vemos caras que pudieran estar ya en esta lucha”.

“En el caso de Luis Donaldo Colosio, sé que Movimiento Ciudadano lo tiene contemplado, junto con el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Jalisco, pero no se ha decidido”, comentó al ser cuestionado sobre su percepción de cara a las elecciones del próximo año.

Lee también: Crimen organizado quiere intervenir en elecciones, señala Monreal

“Y en el PAN hay una decena de aspirantes, incluyendo algunos gobernadores, que tampoco se ha decidido. Y el PRI tiene otra parte de aspirantes, cuando menos una media docena. Y el PRD tiene a, dice usted, a Silvano. Creo que hizo una marcha hace unos días aquí, y Silvano -Aureoles-, y -Miguel ángel-Mancera.

Dijo que en el caso de Morena “nosotros vamos a intentar mantenernos unidos porque esa es la garantía del triunfo y de la ratificación del 2024. Vamos a luchar; no es fácil” y descontar los 18 meses en que no hubo cancha pareja en su partido, reconoció el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Reconoció que el Comité Directivo de Morena en Michoacán es el primero que lo invita y pidió a los demás comités a tomar el ejemplo, para que la gente sea realmente, con información, la que decida el día que se va a levantar la encuesta o las encuestas, y así no haya visos de división ni presagios de ruptura.

Lee también: FGR ya abrió carpetas de investigación contra García Luna, revela Ricardo Monreal

“Si así se hace, ya nadie puede alegar que hubo otro tipo de maniobras y espero que se vaya emparejando la cancha. En este momento no está pareja, pero no quiero meterme a eso y quiero con habilidad, con inteligencia tratar de convencer a militantes y ciudadanos, de nuestro proyecto, sin lastimar a los otros compañeros que aspiran, compañeros y compañeras que aspiran al mismo cargo que yo en el 2024”, concluyó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv