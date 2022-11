"Puede ser mi última marcha", dice AMLO sobre movilización del próximo domingo

Manzanillo, Colima.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre en la que celebrará por sus cuatro años de gobierno, podría ser la última movilización en la que participe.

En conferencia de prensa matutina, en las instalaciones de la Décima Región Naval del puerto de Manzanillo, Colima, el Mandatario federal aseguró que sus adversarios conservadores no lo han podido derrotar porque tiene el respaldo del pueblo mexicano.

“¿Puede ser su última marcha?”, se le preguntó.

“Es que puede ser la última, no puedo decir que es la última porque no sabemos qué depare el destino. Nosotros nos mantenemos eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios, del conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo”, dijo.

Marcha del domingo podría organizarse por contingentes de estados

Al manifestar que “si no no vamos a poder caminar”, el presidente López Obrador indicó que para que la marcha del 27 de noviembre tenga fluidez, se organizará por contingentes de estados.

Señaló que se está diseñando la logística para evitar que por la cantidad de personas no pueda caminar del Ángel de la Independencia al Zócalo.

“¿Para que usted pueda avanzar, no va a ser difícil?”, se le preguntó.

“No, nos vamos a organizar bien, mañana vamos a hablar de eso, vamos a buscar la forma de que sea por estado, por contingentes y si no, como dices, no vamos a poder caminar, pero no vamos a organizar”, respondió.

Con información de Alberto Morales



