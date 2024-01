En Oaxaca hay una comunidad zapoteca en la Sierra Norte llamada San Pablo Yaganiza que lleva esperando 16 años a que terminen su Centro de Salud de Servicios Ampliados para que atienda a sus mil 100 habitantes.

Desde 2008, cuando el gobernador era el entonces priista Ulises Ruiz, se arrancó la construcción de esta unidad médica, pero apenas alcanzó a dejarlo en 50%. Después llegó al poder Gabino Cué, emanado de la alianza opositora integrada por el PAN, PRD y Convergencia; le siguió el expriista Alejandro Murat, y no se logró concluir esta clínica.

Hace cuatro años, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita a la región y prometió concluir la obra, y le quedan ocho meses en el cargo y el hospital sigue sin terminarse.

Además, el actual mandatario estatal, Salomón Jara, de Morena, en 2023 se comprometió a destinar 34 millones de pesos para culminar el centro de salud.

San Pablo Yaganiza se encuentra a 10 horas de la Ciudad de México, y de acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura Física de Salud (PMI), publicado el 23 de septiembre de 2023, el CESSA tiene un costo estimado de 27 millones 580 mil 967 pesos. Se prevé que cuente con dos consultorios de medicina general, estomatología, salud mental, ginecología, medicina preventiva, inmunizaciones, curaciones, dos camas de observación, sala de curaciones, usos múltiples, farmacia, laboratorio clínico, rayos X y servicios generales.

Para llegar desde la ciudad de Oaxaca se toma la carretera rumbo a Díaz Ordaz, entre un camino con curvas y lleno de vegetación. Algunas partes del trayecto apenas se están reconstruyendo, aunado a ello, los taxis colectivos o la Urvan viajan por cinco comunidades para llegar a Yaganiza.

EL UNIVERSAL hizo un recorrido por la zona y en la entrada del pueblo, el cual da la bienvenida a la tierra de la hamaca, entre maleza, pedazos de cemento, restos que se utilizaron para construir el CESSA se encuentra la obra olvidada, que ya presenta indicios de humedad.

En su interior se observan cables, una válvula de control de gases médicos, la parte de un lavabo, ventiladores y algunas maderas puestas con apoyo de unas piedras para sostener lo que las autoridades correspondientes no terminaron en la comunidad serrana. Además de una pizarra que se fue borrando por el paso de los años con el nombre del centro de salud.

La comunidad mantiene la obra intacta, sin vandalismo, con las ventanas, puertas y ventilación que contenía la construcción completa; pero no tiene equipo para atender a los pacientes como: camas, insumos, equipo especializado y mucho menos personal médico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió el 19 de enero de 2020 a los pobladores terminar el centro de salud, es decir, hace cuatro años.

Entonces, el Ejecutivo federal inauguró el camino rural de Santo Domingo Xagacía y los habitantes pidieron al Mandatario visitar la construcción. “Lo hago con mucho gusto, aquí en Yaganiza está la obra abandonada, es un hospital, le pido a Juan Ferrer del Bienestar que venga a Yaganiza, que hable con las autoridades, con el pueblo, vamos a ponernos de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para que se reinicie la construcción y funcione”, dijo ante los pobladores, y en el canal de Presidencia de YouTube quedó guardada dicha transmisión.

Tras la promesa del Presidente, acudieron servidores públicos y el gobierno federal emitió un comunicado el 24 de enero de 2020, el cual explica que Carlos Sánchez Meneses, coordinador nacional de infraestructura del Instituto de Salud para el Bienestar, acudió a San Pablo Yaganiza, junto con el secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, con el propósito de analizar la estrategia para terminar la obra.

Además, el actual gobierno puso de referencia que dicha construcción beneficiaría a 6 mil habitantes de la región.

Hasta se colocó una válvula de control de gases médicos que sigue en espera de ser utilizada. Foto: DIEGO PRADO

No hay información

En entrevista con EL UNIVERSAL el presidente municipal de San Pablo Yaganiza, Primo Valle, quien asumió su cargo el 1 de enero de 2024, asegura que deben tener más servicios de salud, ya que la comunidad sólo cuenta con una clínica pequeña, un médico general y odontólogo, que atiende servicios básicos de lunes a viernes. En caso de presentarse una emergencia deben acudir a un hospital fuera de la población.

“No tenemos información exacta sobre la construcción del hospital, apenas recibimos el cargo, el gobernador ya se comprometió a darle avance, confiamos en él, lo que ha prometido, lo ha cumplido poco a poco, entendemos que lleva tiempo”, explica el edil.

Enfatiza que el centro de salud requiere de recursos económicos para finalizar la construcción. “El hospital necesita un recurso mayor. terminar la obra que beneficiaría a varias comunidades, se requiere un hospital en la región”.

El nosocomio más cercano se encuentra en Tlacolula, entre dos horas y dos horas y media; esto depende de cómo esté el camino. El trayecto a Oaxaca es de cuatro horas.

Cabe resaltar, mediante un comunicado emitido el 24 de junio de 2023, el gobierno de Oaxaca dijo que aprobarían 34 millones 956 mil 662 pesos por parte de la Federación.

También que contemplarían recursos por 11 millones de pesos para su equipamiento; inversión que podrá ejecutarse una vez que concluya el periodo de transición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al IMSS-Bienestar. “Tengan por seguro que no voy a abandonar esta obra, no voy a dejar pasar otros seis años; tengan la confianza de que terminaremos este hospital”, dijo Salomón Jara.

Asimismo, se destinarían 703 mil 227 pesos en medicamentos y material de curación al centro.

En un sondeo que realizó este diario a pobladores de la comunidad de Yaganiza, de manera anónima compartieron que existe desabasto de medicamentos en la clínica y prefieren buscar un médico particular cuando requieren atención médica.

Desabasto de medicamentos en la comunidad

En la comunidad de Yaganiza existen dos farmacias particulares pequeñas que venden medicamentos para atender gripe, enfermedades estomacales, pero no cuentan con dosis especializadas.

Al visitar el Centro de Salud del Núcleo Básico, EL UNIVERSAL constató que tiene un consultorio médico, odontología, área de atención de parto, área de encamados y una ambulancia.

Los profesionales de la salud expresaron de manera anónima que no cuentan con los insumos básicos. “No contamos con tanque de oxígeno, tampoco con medicamentos para embarazadas, no las atendemos, nueve de cada 10 pacientes son de alto riesgo, no se cuenta con el material, ni equipo suficiente”.

Dijeron que cada mes solicitan insumos. “No nos dan lo suficiente, este mes sólo nos dieron un polvo para la piel y un parche, ni paracetamol tenemos, no tenemos lo básico, no se puede trabajar”. Tampoco tienen fármacos para la diabetes, hipertensión o dosis especializadas.

La unidad médica se encuentra en obra negra desde hace varios años. Foto: DIEGO PRADO