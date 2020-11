Próxima semana inicia entrega de apoyos a familiares de personas que murieron por Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana comenzará con la entrega de apoyos económicos directos, sin intermediarios, para familiares de personas que han muerto por la pandemia del Covid-19, además de que también se entregarán los apoyos para los deudos de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, Coahuila.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que aún se estudia el monto que se entregará a los deudos.

“Vamos a entregar los apoyos como lo ofrecimos a familiares de los que han perdido la vida por el Covid. La semana que viene y la próxima. Es un apoyo directo a la familia"

-”¿Cuánto será?”, se le cuestionó.

“Esto es lo que estamos viendo, ya estamos resolviéndolo”, contestó.

En Palacio Nacional, el mandatario agregó que el próximo 20 de noviembre, Día de la Revolución y cuando se entregue el Premio Nacional del Deporte, se entregaran apoyos directos a 9000 deportitas destacados, como lo hizo el año pasado.

“El día 20 de noviembre, entregaremos apoyos directos a 900 a deportistas, lo que hicimos después de los Juegos Panamericanos (Lima 2019), que se les entregó de manera directa , y donde se incluyó a entrenadores, se repite. Se les va a entregar, para todo un año, será directo por adelantado.

“Lo mismo para que no haya intermediación, que no tengan que ir mes con mes (y que les digan) “te falta este papel, el acta de nacimiento, tu constancia de residencia”, no, ya sabemos, es lo mismo que se hizo la vez pasada, ahí esta, es tuyo”.

“Y así quiero que se entregue el apoyo a los investigadores, los científicos de manera directa como vana recibir los crédito los trabajadores, para las casas en el Infonavit será directo.

El presidente López Obrador aseguró que la población no necesita intermediarios o tutelas “y más si esta intermediación cuesta”.

“No, directo, “oye, pero que lo van a usar para los 15 de años de su niña”, no importa, esa es la responsabilidad de cada quien, porque nosotros, vamos administrar los dineros. Todos tenemos que actuar con responsabilidad”, agregó.

