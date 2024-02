Transportistas de 28 estados realizaron ayer una protesta nacional para exigir que el presidente Andrés Manuel López Obrador solucione la inseguridad en las carreteras del país.

Desde Reynosa, Tamaulipas, hasta Chiapas y Quintana Roo, cientos de choferes de camiones de carga, taxis y colectivos bloquearon accesos carreteros de las principales ciudades del país. La demanda fue la misma, no más robos, secuestros, extorsiones y homicidios.

“Exigimos seguridad, no más homicidios, ya no se puede circular por ninguna carretera del país porque somos violentados, no sólo los transportistas sino la población en general”, denunciaron.

“Los abrazos no llegan, los balazos están acabando con el transporte, exigimos seguridad, no más homicidios”, se leía en una lona colocada en un camión en Aguascalientes.

En la mayoría de los casos, los transportistas colocaron sus unidades para permitir la circulación; sin embargo, en las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca, el bloqueo fue total y las carreteras estuvieron cerradas varias horas.

“Es un riesgo muy grande, queremos puntualizar. Si estamos pagando autopistas de cuota, queremos seguridad privada, es algo que los concesionarios deben hacer, hace falta presencia de fuerzas federales y una estrategia para mitigar esto”, exigió Uriel Ordóñez, presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa, Tamaulipas, donde más de 200 transportistas protestaron.

Destacó que no se trata sólo de robos, sino del viacrucis que deben pasar para interponer una denuncia, por lo que piden fiscalías especializadas en transporte que facilite el proceso.

En la zona de La Laguna de Coahuila y Durango, 100 tráileres se colocaron a un costado de la carretera con mensajes que piden parar los robos y homicidios en carreteras.

“Se les ha salido de control a las autoridades. Hemos tenido reuniones, pero sólo nos escuchan, no hay programas ni patrullaje ni estrategias”, acusó Saúl López Reséndiz, delegado de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) en La Laguna.

En Zacatecas, los transportistas realizaron un bloqueo parcial en el tramo Santa Mónica-Osiris sobre la carretera federal 45. Al mediodía, los manifestantes atravesaron sus vehículos de carga, a algunos tráileres se les colocaron mantas con as demandas: “Exigimos paraderos seguros en el estado de Zacatecas”; “Sr. Presidente, ayúdenos a no quedarnos huérfanos de padre o madre”.

Luego liberaron uno de los carriles, pero advirtieron que si no se atienden sus demandas a nivel federal, la próxima protesta será de bloqueo total de carreteras.

En Chihuahua, los inconformes bloquearon la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez.

En Michoacán, 300 transportistas se movilizaron. Uno de los contingentes salió del puerto de Lázaro Cárdenas, recorrió la Autopista Siglo 21 y se reunió con otro de los grupos de la región de Uruapan, a la altura del municipio de Taretan. En la región oriente, otro contingente se concentró en Ciudad Hidalgo, de donde partieron a Maravatío, y ahí ya los esperaba otro grupo de transportistas. El punto de reunión de todos fue la autopista Morelia-México.

En Cancún, decenas de unidades se colocaron en uno de los carriles de la autopista a Mérida: “Están matando a nuestros compañeros en el tramo de Orizaba a Puebla, todos los días o asaltan o matan a nuestros compañeros”, subrayó Alberto Estrella, delegado de la Alianza Mexicana de Transportistas en Quintana Roo, al reprochar que los agentes de la Guardia Nacional asignados a las carreteras no son suficientes.

En Tlaxcala, el delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (Amotac), Paulino Hernández Mendoza, señaló que en la entidad sus compañeros han sufrido 37 robos en lo que va del año, en especial en el Arco Norte”.

En Chiapas, integrantes de la Amotac se manifestaron en Comitán, sobre la carretera Panamericana, en ruta hacia la frontera con Guatemala. Aquí, indígenas tzotziles aprovecharon la protesta para realizar cierres carreteros en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla, para realizar sus propias peticiones.

En Veracruz se sumaron taxis, camiones de carga y tráilers que se apostaron en las principales carreteras y autopistas de la entidad, así como en acceso a las ciudades más grandes, como el puerto de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.

Movilizaciones similares se registraron en San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Tabasco, Nuevo León, Sinaloa, Puebla, Campeche y Colima. En Baja California Sur, Yucatán, Oaxaca, Baja California y Nayarit no hubo protestas.

Integrantes de la Amotac protestaron siete horas en los accesos a la Ciudad de México, en las autopistas México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Querétaro, para exigir más seguridad en los trayectos pues son objeto de robo e incluso asesinatos, mientras que en Toluca, Pedro Vaca, delegado de Amotac dijo que en esta región las carreteras más peligrosas para los transportistas son: Toluca-Naucalpan, Atlacomulco-Palmillas, México-Toluca y una franja de la Toluca-Villa Victoria. En la capital mexiquense , los focos rojos se concentran en el área conurbada como Parque Alameda 2000, Bulevar Aeropuerto y la zona industrial.

