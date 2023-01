Protestan por desatención a solicitantes de beca

Por segundo día, estudiantes de preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sus familiares se manifestaron frente a una de las macrosedes de entrega de la Beca para el Bienestar Benito Juárez, en la Ciudad de México, por la falta de atención a los jóvenes que solicitan integrarse a este programa.

Quienes buscan beneficiarse con dicha prestación económica realizaron un bloqueo de más de dos horas frente a las instalaciones de la l Región Militar, en Calzada del Chivatito 160, alcaldía Miguel Hidalgo, para denunciar la lentitud, irregularidades y caos para acceder al bono.

“Necesitamos información clara; ni ustedes mismos saben cuándo tenemos que venir, con qué papeles y en qué horario”, reclamaron los presentes, con molestia y a gritos, a los voluntarios de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez encargados de poner orden y brindar información.

Así, padres de familia y alumnos mantuvieron un bloqueo que pronto se extendió a otra zona de la Ciudad, en el cruce de avenida Insurgentes y San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que la coordinación nacional emitió un comunicado en el que informó que la programación del día de ayer para inscribirse a la beca quedaba suspendida momentáneamente en las dos sedes de entrega para garantizar que todos los solicitantes fueran atendidos de forma ordenada y segura.

“Así nos han traído dos días, mejor que nos digan que no tienen dinero, que ya se lo acabaron”, dijo la señora Corina Martínez a EL UNIVERSAL.

La mujer, quien es madre de dos niñas, se levantó desde la madrugada del lunes para alcanzar lugar en la sede de Miguel Hidalgo. Pero pese a que esperó dos horas en la fila, no fue atendida bajo el argumento de que sólo se repartirían 300 turnos por día.

“Van dos días que mi niña la más chica no va a la escuela porque a mí me interesa que la mayor pueda acceder al dinero, que es poco, pero nos ayuda a pagar pasajes de camión, Metro, material para sus clases y su lunch, porque yo soy madre soltera.

“Mi hija va en la Prepa 1, ayer nos dijeron que nos tocaba hoy y hoy nos dicen que nos toca mañana… Luego, hoy logré formarme, entregué documentos y me dicen que me faltan copias, que la recepción va por apellido, que no nos toca a esta hora y yo creo que son pretextos”, asegura.

Ante el caos vial y la exigencia de los protestantes, decenas de voluntarios de la Secretaría de Bienestar y de la Coordinación Nacional de Becas se acercaron a los padres para dialogar y ofrecerles un acuerdo.

Les proporcionaron dos alternativas: hacer el registro presencial para luego terminarlo vía internet o reagendar la fecha de la cita para los días 20, 25 y 27 de enero, opciones con las que los asistentes quedaron conformes, por lo que procedieron a retirar los bloqueos y reiniciaron con la recepción de turnos.

Isabel Negrete, mamá de Luis, quien estudia en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, es otra madre soltera que necesita la beca para su hijo, pues no tiene un trabajo fijo que le asegure el ingreso mensual requerido para sus viáticos y útiles.

“Es válida la molestia que tenemos porque con tantos cambios de horario, tan sólo para la inscripción no hay una certidumbre de que vayamos a recibir el dinero”, explicó.

La señora Isabel se dedica al trabajo doméstico y la repostería. Además de Luis, tiene otra hija que estudia la primaria y también se encuentra inscrita en el programa de Beca Bienestar, pero en el nivel de educación básica.

La Coordinación Nacional de Becas informó que se reanudará la atención a los becarios de educación media superior de nuevo ingreso y de continuidad en la Ciudad de México, a partir de hoy 18 de enero hasta el próximo 23 en la macrosede, ubicada en calzada Chivatito 160, Molino del Rey.

La Beca para el Bienestar Benito Juárez consta de 875 pesos mensuales que son entregados a los beneficiarios en forma bimestral durante los 10 meses del ciclo escolar y puede extenderse.