PRI rechaza una elección de Estado en 2024

Priistas destacados, varios de ellos aspirantes a la Presidencia de la República, llamaron a la unidad para no permitir una elección de Estado en 2024 e insistieron en la necesidad de ir en alianza contra Morena.

Durante el primer día de trabajos del foro Diálogos por México en el CEN del PRI, la senadora tricolor Beatriz Paredes advirtió que en el gobierno federal “existe una intención de perpetuar al partido en el poder”.

“Sabemos que el partido en el poder estará cobijado por una elección de Estado. No permitiremos una elección de Estado, no permitiremos la intromisión de los llamados servidores del bienestar, no queremos que el Estado meta las manos para ganar una elección ficticia”, dijo en el auditorio Plutarco Elías Calles.

Frente al dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, los expresidentes del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Pedro Joaquín Coldwell, entre otros, la legisladora reiteró que aspira a contender por la silla presidencial, por lo que pidió piso parejo y propuso que la selección del candidato sea a través de un método democrático, “ya sea elecciones primarias o consultas a la base”.

Paredes Rangel llamó al PRI, PAN, PRD y otros partidos de oposición a crear un gobierno de coalición, “que garantice que nuestra alianza no sólo sea electoral o legislativa, sino que también sea gubernamental”.

El diputado federal Ildefonso Guajardo advirtió que “el México del futuro no lo construye una facción o un partido”, sino que debe hacerlo una conjunción de ideales y objetivos que permitan “frenar la debacle y la destrucción de las instituciones”.

Refrendó su convicción aliancista, pero advirtió que la oposición no puede ofrecerle al país un regreso al pasado: “El gran reto para los priistas no es demostrarle a la población lo mal que [el gobierno] está haciendo las cosas, eso muchos ya lo saben. El gran reto es qué vamos a ofrecer. Nuestra oferta no puede estar basada en un regreso al pasado”, detalló.

Guajardo Villarreal confió en que llegado el tiempo “mi partido y la alianza Va por México sea la que en un momento desminado me darán el privilegio de representar a mi partido”.

En el desfile priista participó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien aprovechó para elogiar el trabajo coordinado que ha hecho con el gobierno federal y llamó a los tricolores a “cambiar la narrativa”, a “pensar fuera de la caja”, y a construir acuerdos con las mayorías.

“Si queremos crecer debemos construir, y para construir se requiere diálogo, se construye a través de mayorías, pero no las que aplastan a las minorías sino que las incorporan y las orientan. Debemos cambiar la narrativa, pensar fuera de la caja, ser disrruptivos”, declaró.

Sin destaparse para 2024, indicó estar listo “para seguir soñando, porque quiero dejar un México mejor a mis hijos, estoy aquí porque estoy convencido de que hay mucho priismo en todo el país”.

José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda y excanciller, urgió a una “gran alianza”, en principio entre el PRI, PAN, PRD y MC, pero con la idea de pasar de una coalición legislativa a un gobierno de coalición.

“Es decir, hay que pasar de una alianza ad hoc, a una verdadera coalición, de la que resulte un bloque legislativo, idealmente mayoritario y un gobierno, apoyados colectivamente, otra vez, por MC, el PAN, PRD y PRI en orden alfabético, que definan juntos la filosofía, las iniciativas legislativas y los principales actos de gobierno”, subrayó.

Alejandro Moreno Cárdenas aprovechó para asegurar que México “está por conocer al mejor PRI de la historia, estamos listos para regresar a gobernar al país en coalición”.

El líder priista hizo un nuevo llamado al fortalecimiento de la coalición Va por México, pero que incluya a Movimiento Ciudadano, “pues todos cabemos en este proyecto encabezado por el tricolor”.

Este martes, el foro tendrá su segundo día de actividades con la participación del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme y la senadora Claudia Ruiz Massieu, entre otras personalidades.