La senadora Carolina Viggiano Austria denunció que el proceso de elección de magistrados electorales locales de 13 entidades del país que concluye esta semana en el Senado está diseñado para que Morena coloque en esos cargos a perfiles cercanos y afines al régimen.

En entrevista, la legisladora del PRI, integrante de la Comisión de Justicia, señaló que en las comparecencias virtuales de los candidatos “hemos estado recibiendo algunos aspirantes, evidentemente muchos tienen relación directa con Morena. A mí me da mucha pena, incluso una magistrada penal de Veracruz con su cachucha de Morena en el Zócalo, siendo ya magistrada penal. Me parece que ya no tienen cuidado, pulcritud, ya no hay un poquito de vergüenza, ya caímos en una situación cínica, descarada”.

Viggiano sostuvo que es entendible que los aspirantes tengan preferencias, porque es inevitable que todas las personas profesen una religión o tengan preferencias por algún equipo de futbol, pero hay que ser cuidadosos y pulcros si se pretende ser juez, que es una de las labores más altas que puede ejercer un ser humano. Calificó lo que está sucediendo como una cooptación y una degeneración del sistema de instituciones de nuestro país.

“Sí hemos encontrado quien ha sido candidato de Morena, quien ha sido aspirante, quien simplemente es empleado de algunas personas de Morena, muchas personas que tienen relación directa abierta con el oficialismo, lo que me parece vergonzoso”, subrayó.

Señaló que los senadores de oposición que integran la Comisión de Justicia están cumpliendo con las comparecencias para cuestionar a los candidatos en materia técnica, “no obstante que sabemos que ya tienen las listas que han emitido los gobernadores para palomear a quienes van a ser los magistrados electorales, lo que es penoso, porque cada día se empeora el sistema de justicia”.

“Si estamos cumpliendo con esta formalidad, yo no voy a dejar de cumplir con mi responsabilidad porque para eso estoy aquí, y cuestionarlos. Sin embargo, sé que ellos ya tienen las listas. Es una cooptación total. (…) Realmente es una degeneración de nuestro sistema institucional mexicano”, recalcó.