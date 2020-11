Prevén que presión hospitalaria será mayor en invierno

Aunque a nivel nacional la ocupación de camas generales para pacientes Covid-19 es de 33% y de 26% en camas críticas, especialistas consideran que la saturación de al menos 94 hospitales es alarmante debido a que este es uno de los principales indicadores para manejar la epidemia; advierten que la situación puede empeorar a medida que incrementen los casos de influenza.

“La elevada ocupación es una situación sumamente grave. Las autoridades han hecho de la disponibilidad de camas de hospital y ventiladores un indicador clave del manejo de la pandemia, pese a que coexiste con un número catastrófico de fallecimientos. El que ahora haya casos de agotamiento de instalaciones y equipo es síntoma de mayor descontrol del Covid-19; es tiempo de reevaluar la estrategia”, dijo Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

A su vez, Matiana Ramírez Aguilar, epidemióloga del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aseguró que ante la llegada de la temporada de influenza estacional y las bajas temperaturas se incrementará la complejidad para combatir la pandemia por coronavirus. “Es necesario que se intensifiquen las acciones de cuidado y prevención de estas enfermedades para evitar correr el riesgo de elevar la cifra de enfermos”, dijo.

Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la influenza en 2009 y actual integrante de la comisión de la UNAM para la atención del coronavirus, explicó que los coronavirus son virus envueltos como el de la influenza y el sincitial respiratorio, que circulan mucho más en tiempo de frío.

“Es de esperarse que con la llegada del frío tengamos reactivación de coronavirus y mayor presión sobre nuestros hospitales y servicios de terapia respiratoria. De hecho, la situación ha sido peor con la pandemia, pero año con año los servicios críticos y de ventilación de muchos hospitales se saturan en épocas de frío, con tan sólo la estación de influenza y la circulación mencionada del virus sincitial respiratorio”, explicó.

Según la Dirección General de Epidemiología, en la temporada invernal de 2019-2020 se registraron 6 mil 207 casos de influenza y 412 muertes. La cepa A(H1N1) provocó 2 mil 925 casos y 318 decesos. En contraste, este año se ha confirmado sólo un caso positivo de influenza con predominio de subtipo viral A(H1N1); sin embargo, la paciente también dio positivo a Covid-19.

Johana Hernández Rodríguez, coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica de la Representación IMSS Ciudad de México Norte, comentó que el SARSCoV-2 y la influenza son enfermedades respiratorias que interactuarán durante la emergencia sanitaria, por lo que existe la posibilidad de que haya un aumento en el número de casos durante enero y febrero de 2021.

“Las recomendaciones son no bajar la guardia y seguir con las medidas para disminuir contagios por ambas enfermedades: lavarse las manos con agua y jabón, utilizar alcohol gel de forma frecuente, no tocarnos la cara, usar mascarillas cuando estemos en grupos de muchas personas o en el transporte público, guardar la sana distancia, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos ricos en vitamina C y abrigarse bien, entre otros”.

Agregó que una sindemia es la suma de dos o más epidemias, o brotes concurrentes o secuenciales de una población. “El Covid-19 e influenza son dos enfermedades que afectan a la población vulnerable de países como México, que tiene altos índices de diabetes, obesidad, hipertensión arterial, entre otros”, dijo.