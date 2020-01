Presidente pide ayuda para denunciar cobros abusivos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “ayuda” a los usuarios de servicios públicos de salud para que denuncien las prácticas y cobros abusivos en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y anunció que uno de los objetivos de su gobierno es que se otorgue atención médica y fármacos gratuitos a todos los mexicanos.

En su conferencia de prensa matutina de ayer, el Mandatario federal solicitó que con nombre y apellido le lleven personalmente los datos de quienes hayan incurrido en prácticas “ilegales e inhumanas.

“Si esos casos se dan, de inmediato se atienden. Imagínense que se muera una persona y no se permita que salga el cuerpo si no paga. El que hizo eso actuó de manera ilegal, no sólo en forma inhumana (...) Todos los servidores públicos tienen la obligación de brindar atención y [la gente] no tiene que pagar ni por la atención médica ni por los fármacos.

“Les pido a ustedes, a todos los ciudadanos, que me traigan los nombres y en dónde es que subieron las cuotas de 70 a 500 pesos. Necesitamos nombre, quién fue el que padeció de este abuso”, dijo.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó que el Insabi ofrece atención y medicamentos gratuitos en el primer y segundo niveles, por lo que los hospitales federales e institutos nacionales que dan servicios de tercer nivel continuarán cobrando cuotas de recuperación.

Usuarios de los hospitales General de México, Infantil Federico Gómez y de diversos institutos, como los de Cancerología, Cardiología y Enfermedades Respiratorias, denunciaron que hay cobro de cuotas aun cuando se informó que a partir del 1 de enero el Insabi ofrecería servicios gratuitos a personas sin seguridad social.

Ante estas dudas, la Secretaría de Salud (SSa) detalló que las prestaciones brindadas son especializadas, por lo que es necesario que obtengan recursos a partir de estos cobros.

Sobre el tema, el Presidente señaló que esto se tendría que “ir resolviendo”, porque las cuotas impiden que el servicio sea gratuito, lo que ocurre con frecuencia en hospitales de especialidades.

En este tema, dijo que uno de los objetivos de su administración será llegar a la gratuidad en los servicios públicos de salud y que “todo el que se enferme, que necesite atención médica y medicamentos pueda ser atendido, que se le garantice el derecho a la salud. Esto lo vamos a ir convirtiendo en realidad, porque no se resuelve por decreto”.

Pidió no preocuparse y dijo que a quienes estaban inscritos en el Seguro Popular se les seguirá atendiendo. De esta manera respondió a las críticas y denuncias que han surgido en los últimos días a partir de la desaparición de ese organismo y la creación del Insabi, así como a la incertidumbre de los pacientes sobre si continuarán recibiendo el servicio médico o si tendrán que pagar por éste.

En el caso del Seguro Popular, López Obrador afirmó que se le transferían recursos a este sistema que no se utilizaban y que incluso tenía más trabajadores administrativos que médicos y enfermeras, en una relación de ocho a dos.

Dijo que hacen falta galenos en el país y que esto ocurrió por la política de rechazo de estudiantes en las universidades públicas. Por ello, convocó a médicos y enfermeras jubilados y también a los profesionales de la salud que se encuentran trabajando en los consultorios de las farmacias a que regresen a sus estados y al servicio público.

“Hay muchos consultorios que quieren hacer competencia des- leal, hay muchos que están en farmacias. Los necesitamos [a los médicos experimentados]. Regresen a sus estados y municipios, se les garantiza su trabajo, sobre todo si son especialistas, que son los que más necesitamos”, mencionó el Titular del Ejecutivo federal.