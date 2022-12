El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, desinvitó a Ricardo Monreal para unirse a las filas de oposición, con la posibilidad de ser candidato de Va por México para las elecciones presidenciales de 2024.

"Esa ventana ya se cerró como posibilidad a ser considerada, llegamos a decirlo, yo lo dije personalmente, que podría ser un posible candidato de un frente muy amplio mirando hacia las elecciones de 2024, pero ya no lo vemos así", expresó el líder perredista en conferencia de prensa.

Zambrano Grijalva explicó que ya platicó personalmente con Ricardo Monreal, quien no se definió a tiempo.

"Yo personalmente le dije: 'Ricardo, estás perdiendo tiempo precioso, es momento de definiciones'; y él me dijo: 'no, yo voy a seguir dando la lucha adentro'. Le dije: 'tu lugar está acá, ¿qué estás haciendo ahí? Ahí ya no cabes, ya no te quieren allá, acá está tu campo de actuación para que puedas ser considerado a una opción a poner sobre la mesa para la posibilidad de una candidatura'. Fue lo que platicamos, pero ya vimos que no se definió y ni caso tiene la posibilidad de mantener abierta esa ventana", expresó.

El dirigente nacional del PRD detalló que a pesar de que Monreal votó en contra del Plan B, no sé definió, por lo que su llegada ahora le restaría peso.

"¿Con qué peso entraría él a un proceso al que queremos darle ya la formalidad y la luz verde para caminarlo en las próximas semanas? Si al definir un método él llegara a tomar una decisión y decir 'yo quiero participar', bueno, ya decidiríamos", declaró.

Jesús Zambrano informó que en enero propondrán de manera formal que se defina un método claro para la selección de la candidatura presidencial para 2024, "con métodos democráticos, transparentes, abiertos, medibles, verificables, y que no sea por lo tanto una decisión que se tome desde los espacios cerrados".

