¿Por qué marcharán hoy los estudiantes de medicina en la CDMX?

Diversas asociaciones de estudiantes de medicina, entre ellos, “Pasantes de servicio social de la CDMX”, “Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social” y la “Asociación Mexicana de Médicos en formación” convocaron a una marcha pacífica del Monumento de la Revolución al Zócalo capitalino.

¿Por qué marcharán los estudiantes de medicina?

Los estudiantes de medicina dieron a conocer mediante un comunicado, que saldrán el día de mañana, 27 de julio, a las 12 de la tarde del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino para llevar a cabo la “Marcha Pacífica por un Servicio Social Seguro”.

Detallan que lo harán para exigir a las autoridades gubernamentales así como a universidades protección del derecho a la vida para estudiantes de medicina, además de que se tomen medidas para tener seguro social y realizar un trabajo digno.

Resaltan que en la marcha también realizarán una conmemoración para sus compañeros asesinados en Chihuahua y Durango.

También, exigirán a las autoridades detener a los responsables y la reparación del daño a los afectados.



Asegura AMLO que médicos cubanos ganarán lo mismo que los mexicanos

Ante las dificultades que viven los pasantes de médicna el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la contratación de 500 médicos especialistas cubanos.

El mandatario rechazó que los médicos cubanos vayan a ganar más que los médicos mexicanos, dijo que ganarán lo mismo.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los médicos de la isla también tendrán la protección con la que cuentan los doctores mexicanos, pues manifestó que su gobierno tiene que proteger por igual a mexicanos y a extranjeros que lleguen a nuestro país.

Manifestó que la llegada de los médicos cubanos a México son de mucho ayuda, pues el país lo necesita.

“Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, todos tenemos que protegerlos, sean mexicano o sean extranjeros, y sí es de mucha ayuda, porque necesitamos lo médicos, los generales y los especialistas”, comentó.

Con miedo a morir, pasantes de Medicina: 5 testimonios

EL UNIVERSAL, recogió testimonios en cinco estados. En Guerrero, médicos señalaron que la violencia restringe su desempeño: hay zonas donde no pueden entrar o deben abandonar las comunidades.

CHIHUAHUA

“Sí voy a ir, no nos dan otra opción ni apoyo”

Ciudad Juárez.— Entre el miedo y la incertidumbre es como se encuentra Viridiana Millán, una médico pasante de servicio social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a quien el pasado 14 de julio se le asignó su plaza en Villa Ahumada, Chihuahua.

Este municipio se encuentra a 123 kilómetros de Ciudad Juárez, y aunque no forma parte de la zona serrana, también ahí se han registrado ataques armados contra la comandancia, civiles e inclusive contra el presidente municipal en 2020.

“Mi plaza es en Villa Ahumada, el problema de mi plaza es que ya se tiene antecedente de algunos sucesos violentos; supuestamente se tomaron cartas en el asunto, pero se sigue ofertando. Lo que quisiéramos es que nos otorgaran plazas dentro de Ciudad Juárez para que nosotros no tuviéramos que ir tan lejos, y en caso de que nos pasara algo tengamos el apoyo de la universidad y de nuestros familiares”, expresa la joven.

Aunque hasta el momento no ha definido cuándo se iría ni tampoco dónde viviría, asegura que sí tendrá que dejar su ciudad y acudir a hacer su servicio en caso de que las autoridades en Chihuahua no cancelen las plazas en municipios como ese.

“Sí voy a ir [a Ahumada], no nos dan otra opción, tampoco nos brindan la información y el apoyo para decirnos: ‘Puedes gestionarlo dentro de tanto tiempo’, ‘te puedes dar de baja’ u otra cosa. Cuando tú decides tomar otra decisión te dicen que tomes plaza el siguiente periodo, pero te vas al final de la lista. Si ahorita me tocó en Villa Ahumada, probablemente si me espero me vuelva a tocar más lejos”, dice.

De acuerdo con los estudiantes, las autoridades educativas y de salud les informaron que plazas de servicio en ayuntamientos como Namiquipa, El Vergel, Guachochi, Uruachi, Madera, Villa Ahumada, Guazaparez, Batopilas, Urique y Bocoyna fueron eliminadas; sin embargo, éstas se ofertaron el pasado 14 de julio.

“El miedo es el mismo, con el hecho de salir de la ciudad para ir para allá”, menciona.

Con información de Carlos Arrieta, Raúl Torres, Arturo de Dios Palma y Francisco Rodríguez**

